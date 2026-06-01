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▲中天主播鄭亦真（中）大讚老公（後）進化成神奇隊友，鼾聲變成女兒（前）好睡的白噪音。（圖／親愛的莉絲攝影圖隊提供）

中天主播鄭亦真今年升格人母後請育嬰假，於6月正式重返主播台。她表示這是踏入新聞界以來第一次放長假，笑稱這半年的生活簡直比上班還充實。產後她也瘦身有成，狂鏟肉15公斤，已可穿回少女窄裙。每天半夜才睡的她，也爆料老公會打呼，鼾聲成為寶貝女兒小桃的白噪音，實在可愛。為了想穿回產前、少女時期的主播窄裙，又要兼顧哺乳的健康，鄭亦真這半年來採取「高蛋白加低醣」飲食，盡量只吃原型食物。此外，她還搭配滾輪消水腫、骨盆調理按摩等雙管齊下。她表示：「堅持半年的時間是真的有成果，目前已經瘦了15公斤，終於穿回以前的尺寸。」除了有女萬事足，鄭亦真也爆料老公現在完全成了女兒傻瓜，任何事都以女兒為第一優先。她讚美老公不只是神隊友，還是神奇隊友，原因竟然是女兒晚上睡覺時，只要聽到爸爸的恐龍級打呼聲，就會自動當成催眠的「白噪音」，反而能睡得格外安穩，讓夫妻倆哭笑不得。重回工作崗位，鄭亦真表示最捨不得的還是女兒，「比起擔心小桃會有分離焦慮，反而是自己太想她、太黏她。」 為了復職，她從4月開始就提前特訓女兒，讓她輪流到奶奶和外婆家適應環境。鄭亦真表示，一開始看到女兒哭，心裡真的很捨不得，好在女兒適應力極快，最近已經沒那麼黏媽媽，反而讓鄭亦真有種莫名的失落感。談到自己的育兒風格，她自認是關愛型的快樂媽媽，只要女兒一焦慮，她就會唱自己瞎編的兒歌給女兒聽，用聲音給足女兒安全感。現在只要每天早上起床，看到女兒對自己滿眼笑意，就覺得出國行李箱裡全扛女兒衣服玩具也甘之如飴。