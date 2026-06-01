美國聯準會（Fed）前任主席鮑爾（Jerome Powell）已於上月中旬期滿卸任，但他的理事任期將持續至2028年1月。上週末他發表卸任後的首次公開演說，再次警告聯邦準備系統被「政治化」的後果，就是累積近百年的信譽受損。
綜合《AXIOS》等美媒報導，鮑爾是在獲得「甘迺迪勇氣獎」（John F. Kennedy Profile in Courage Award）的得獎感言中，發表上述談話，感慨民主機構的建立需要耗費大量時間和心力，卻能在短期內就被摧毀，就像許多其他機構一樣，Fed一直在經歷壓力測試，尤其是美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來，採取的一連串舉措，包含試圖解僱Fed理事庫克（Lisa Cook）、不只一次要求鮑爾辭職，以及對鮑爾進行刑事調查等等。
鮑爾強調，聯準會的信譽是經過幾十年的累積和維護才得以建立，是美國的寶貴資產，如果任何總統都可以因為政策分歧，就去解僱聯準會官員，Fed將失去維持一個強大且穩定經濟所需的信譽。
鮑爾認為，任何削弱聯準會獨立性的企圖，不只會危及一個對維持「美國偉大」非常重要的機構，未來公眾也不會再相信，聯準會能完全基於全體美國人的最佳利益來做決策。
鮑爾表示，聯準會的官員也是人，難免會有疏漏，但若有犯錯，也不吝於承認錯誤並改變方向：「公眾完全有理由期望我們做出的決定，僅僅是基於我們對經濟的最佳分析、最有利於我們所服務的人民。我們在做這些決定時，不會去考慮任何政黨或政治人物。」
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鮑爾強調，聯準會的信譽是經過幾十年的累積和維護才得以建立，是美國的寶貴資產，如果任何總統都可以因為政策分歧，就去解僱聯準會官員，Fed將失去維持一個強大且穩定經濟所需的信譽。
鮑爾認為，任何削弱聯準會獨立性的企圖，不只會危及一個對維持「美國偉大」非常重要的機構，未來公眾也不會再相信，聯準會能完全基於全體美國人的最佳利益來做決策。
鮑爾表示，聯準會的官員也是人，難免會有疏漏，但若有犯錯，也不吝於承認錯誤並改變方向：「公眾完全有理由期望我們做出的決定，僅僅是基於我們對經濟的最佳分析、最有利於我們所服務的人民。我們在做這些決定時，不會去考慮任何政黨或政治人物。」