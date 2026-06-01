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▲孫淑媚完成世新上海境外碩士在職專班的論文、口試，30日現身校園參加畢業典禮。（圖／翻攝自孫淑媚IG@shumaysun）

藝人孫淑媚近期忙著準備演唱會演出之餘，也迎來人生重要時刻：順利完成碩士學位課程並參加畢業典禮，她不僅成功取得學位，還以優異表現獲得傑出表現獎，並擔任領證代表，多次登台接受表揚，消息曝光後，大批粉絲紛紛送上祝福，稱讚她在演藝事業繁忙之際仍堅持進修，相當不容易。然而就在大家恭喜她之際，卻也有人怒轟她把畢業帽當「貝雷帽」在戴，對此她也出面公開道歉，直言：「不好意思，第一次當碩士！」高EQ道歉獲得不少網友大讚。孫淑媚日前高調風光畢業，然而原本充滿喜悅的畢業時刻卻因一個細節掀起話題，有網友發現孫淑媚配戴碩士帽的方式與一般畢業典禮常見戴法不同，看起來較偏向後方，宛如貝雷帽般斜戴，因此引發部分網友討論，有人認為碩士帽具有象徵學術榮譽的意義，應按照傳統規範配戴，也有人認為只是拍照角度與個人習慣問題，不需要過度解讀。面對外界質疑聲浪，孫淑媚沒有選擇沉默，而是第一時間透過社群平台公開回應，她坦言當天既開心又緊張，只顧著確認帽子不會掉落以及拍照效果是否理想，完全不知道原來碩士帽有固定配戴方式，對於自己無意間造成錯誤示範，她誠懇表示歉意，也感謝網友提出提醒，讓她有機會學習相關禮儀與知識。孫淑媚在貼文中幽默寫下「不好意思，我第一次當碩士」，以自嘲方式化解爭議，她承諾未來若有機會再穿上學位服，一定會將碩士帽配戴正確，真誠態度曝光後，不少網友反而留言力挺，認為她願意坦率承認疏忽已相當難得，也有人表示比起帽子戴法，更值得關注的是她一路兼顧工作與學業所付出的努力。事實上，孫淑媚求學期間並未因此減少演藝工作量，長期在拍戲、唱歌與課業之間來回奔波，她透露完成論文口試後仍需進行部分修改，但能順利取得學位已讓她感到十分欣慰，回顧這段兼顧學業與事業的日子，她特別感謝師長與同學的幫助，也開心向自己喊話，正式為這段辛苦又充實的研究生活畫下圓滿句點。