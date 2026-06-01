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奧克拉荷馬雷霆隊在昨（31）日備受矚目的西區決賽「搶七大戰」中，最終以103：111不敵聖安東尼奧馬刺隊，系列賽3：4遺憾遭到淘汰，無緣連續第二年挺進總決賽。面對馬刺隊由「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）坐鎮的窒息式防守，雷霆當家一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在系列賽後段打得極其掙扎。他在昨日賽後接受採訪時坦言，馬刺對他的防守策略非常成功，並表示這個休賽季他會痛定思痛，全力研究如何攻破黑衫軍的鋼鐵防線。作為新科例行賽MVP，亞歷山大以其神鬼般的切入步伐與聯盟頂級的「買犯」技巧聞名。然而在西區決賽後三戰，馬刺代總教練米奇·強森（Mitch Johnson）祭出高大陣容的換防陷阱，並利用文班亞馬的恐怖臂展與護框威嚇力，成功切斷了亞歷山大的切入禁區路線，甚至一度在G6將他限制到僅得15 分。昨日輸掉搶七大戰後，記者在賽後記者會上提問，考慮到馬刺隊在未來幾年很可能仍是雷霆在西區的頭號宿敵，他的休賽期個人發展計劃中，會有多少比重將聚焦於「如何針對馬刺隊的防守」進行升級？亞歷山大態度非常大方，他坦然地回答道：「我的意思是，這並不是什麼秘密，馬刺隊在防守我這方面做得確實很成功。所以，沒錯，我肯定會去回看那些比賽，去深入研究我該如何改進。」雖然亞歷山大在系列賽依舊能繳出頂級球星的數據，但馬刺刻意放給他中長距離、全力封鎖他深入禁區要犯規的策略，確實收到了奇效。不少中立球迷也紛紛在社群網路上調侃，SGA 休賽季除了精進外線穩定度外，招牌的「造犯規技術」恐怕也得跟著時代再度升級2.0 版，否則未來只要一碰到雙臂遮天的文班亞馬，哨音難免會再度失靈。不過，這番發言也展現了這位27歲超級巨星的成熟度與領袖氣質。雷霆隊今年雖然遺憾止步西決，但這支年輕青年軍已經展現出了衝擊冠軍的絕對實力，而進化完全體的亞歷山大下賽季將如何率領雷霆捲土重來、向黑衫軍發動復仇，球迷都拭目以待。