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▲黃仁勳現身北流演講，贊助看板上意外出現5家美食餐廳。（圖／翻攝NVIDIA GTC Taipei直播）

「AI教父」黃仁勳今（1）日在台北流行音樂中心舉行GTC Taipei主題演講，再度成為全球科技圈焦點，不過除了AI、機器人與半導體話題外，眼尖網友還發現另一個有趣彩蛋，那就是出現在背板上的合作夥伴名單中，竟然出現多家黃仁勳來台必吃的台灣美食名店，包括王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳等，讓不少網友笑稱：「原來黃仁勳的美食地圖，已經變成AI供應鏈了。」黃仁勳今日演講，一開口說出「大家好」不只讓現場氣氛沸騰，也帶動台股強勢上攻，而在演講直播畫面中，不少觀眾意外發現，背板名單赫然出現多家台味店家，立刻在社群掀起討論，根據直播畫面顯示，此次列入合作夥伴名單的5家台灣美食店家，包括水果女士（Fruit Lady）、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳以及磚窯餐廳。巧合的是，這幾家店幾乎都是黃仁勳近年訪台期間曾公開造訪過的愛店，其中王記府城肉粽日前才因黃仁勳帶著妻子Lori、女兒黃敏珊一起用餐而登上新聞版面；富霸王豬腳則是黃仁勳多次點名喜愛的台灣小吃之一；花娘小館更曾出現大批粉絲守候、與黃仁勳合照的畫面，不少網友笑稱：「別人的演講贊助商是科技公司，黃仁勳的是台灣美食天團。」事實上，近年黃仁勳每次訪台，除了科技產業布局外，他的「美食地圖」同樣備受關注，從陪爸媽吃紅蟳米糕、夜市啃烤玉米，到帶家人吃肉粽、與科技大老舉辦兆元宴，幾乎每一站都能帶動排隊熱潮。尤其這次入列名單的磚窯餐廳，過去更曾被外界稱為「兆元宴名店」，因多次成為科技圈重量級聚餐地點而爆紅，而花娘小館、富霸王豬腳等店家，也早已成為不少粉絲來台北朝聖的固定行程，甚至有網友開玩笑說：「跟著黃仁勳吃，比跟著米其林吃還難訂位。」隨著背板畫面曝光，不少網友也開始討論，這些店家未來恐怕又將迎來一波朝聖人潮，有人笑稱：「王記肉粽正式晉升AI肉粽」、「富霸王豬腳變AI豬腳」、「這些才是真正的AI概念股」，還有人認為黃仁勳對台灣美食的熱愛，無形中替許多老字號店家帶來巨大曝光。從半導體、AI伺服器到夜市小吃，黃仁勳這趟台灣行再次證明，他不只帶動科技產業，更意外成為最強的台灣美食代言人。