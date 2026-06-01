我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳建豪（左起）、周渝民、言承旭和五月天阿信因為《F✦FOREVER恆星之城》演唱會有了好交情。（圖／相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信展開《F✦FOREVER恆星之城》，近日首度解鎖東南亞四城，日前5/28至5/30一連三天在印尼開唱。台上，大家提前為6月9日生日的周渝民慶生，將滿45歲的他，臉上絲毫看不出歲月痕跡，阿信表示：「他時間跟大家過不一樣，因為你們十幾年前看仔仔是這樣子，現在也是這樣子。」而周渝民則打趣透露凍齡秘訣：「是因為用了阿信的保養品。」「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信因為《F✦FOREVER恆星之城》演唱會有了好交情，日前演唱會上，眾人提前為6月9日生日的周渝民慶生，全場齊唱〈生日快樂歌〉。周渝民在個人solo演出時，以英文和歌迷互動，聽到台下有位歌迷說：「怎麼講話這麼慢？」對此阿信幽默解釋說：「我知道仔仔為什麼講話慢，因為他時間跟大家過不一樣，因為你們十幾年前看仔仔是這樣子，現在也是這樣子，他的時間比別人過得慢。」即將迎來45歲生日的周渝民依舊凍齡，粉絲們也好奇他究竟如何保養？他則打趣透露因為用了阿信的保養品。《F✦FOREVER恆星之城》演唱會解鎖印尼體育館（Indonesia Arena），歌迷們盼了20年，三場門票一開賣就創下秒殺佳績。言承旭、吳建豪、周渝民和阿信不辜負歌迷的期待，不僅重新改編經典歌曲〈絕不能失去你〉、〈煙火的季節〉、〈第一時間〉、〈流星雨〉、〈你要的愛〉等經典神曲，喚醒全場青春回憶殺，更將璀璨四芒星舞台搬到印尼，與粉絲們更加靠近，VIP區和看台區的人幾乎是伸手可及的距離。除了印尼，四人接下來將前往菲律賓、泰國、馬來西亞和新加坡開唱，團隊不計成本、斥資2.5億將舞台搬到東南亞，亮點包括四芒星專屬舞台、 「四芒星水晶柱和新型燈具」打造流星雨效果、四人共20套帥氣造型、新歌〈恆星不忘Forever Forever〉及〈放手一搏〉，以及經典曲改編等，帶給觀眾耳目一新的演出。