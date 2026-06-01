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坐擁百億身價、擁有4位妻子、14名子女的新竹「啟德機械起重工程」董事長胡漢龑（吊車大王），其斥資高達6億元打造的新竹羅浮宮豪宅向來是外界關注焦點。先前胡董接受網紅「澄霖寶寶」訪問時，公開了主臥室內極致奢華的衛浴空間，內部設有兩個大浴池，還有透明淋浴間，就像是現代版的羅馬浴場。他表示，這是他自己設計的空間，兩大浴池除了分冷熱，也是因為老婆們和祕書加起來人多，都需要洗澡，兩大浴池能更有效率。在影片裡胡董親自帶領鏡頭走進他精心設計、充滿歐式羅浮宮古典風格的私密主臥。一踏進浴室，映入眼簾的是令人震撼的宏偉雙人雙浴池設計，一邊是冷水池，一邊是熱水池，還有一間透明玻璃的淋浴間，都是為家中人設計，老婆、祕書們都需要洗澡，人多有兩大浴池，洗澡更有效率。澄霖寶寶也補充說明，胡董的浪漫設計，其實是源自30年前去巴黎羅浮宮旅遊時受到的啟發，當時他就夢想能擁有這樣漂漂亮亮的王者房間，30年後終於靠著努力將財富與夢想轉化為現實。除了令人大開眼界的奢華私生活，胡漢龑也在影片中分享他年收30億元的經營哲學與人生態度。談到事業的成功，他將一切歸功於神明的保佑，並透露他們家和神明的奇妙緣分。胡董表示，因他的父親在因緣際會碰上了瑤池金母，當時他爸爸對神明許下承諾，若事業有成一定會蓋廟還願。他表示，在瑤池金母的助力下，人生沒有遇到挫折，事業也順利，現在他信守父親當年的承諾，成功了之後蓋廟回饋社會，而且都是獨立出資。胡董也呼籲年輕人，一定要講求誠信，要腳踏實地，因為天下沒有白吃的午餐。