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2025-26賽季NBA總冠軍賽即將於台灣時間6月4日點燃戰火，由上演「搶七逆轉奇蹟」的聖安東尼奧馬刺隊，正面對決東區豪門紐約尼克隊。就在這場備受矚目的大戰開打前，美國權威媒體《ESPN》披露了一項堪稱「玄學級別」的歷史數據。統計顯示，黑衫軍聖安東尼奧馬刺隊只要能成功叩關總決賽，隊史在「第一戰」竟然從來沒有輸過，勝率維持在不可思議的100%，高居NBA聯盟歷史第一！包含本賽季在內，馬刺隊歷史上共有7次打進總冠軍賽。回顧過去的6次紀錄，分別是在1999 年、2003年、2005年、2007年、2013年以及2014年。令人驚嘆的是，不論當時面對的對手是東區的哪支勁旅，馬刺隊總能在總決賽的首戰中順利拔得頭籌，將系列賽G1的勝利穩穩收入囊中。根據《ESPN》的歷史數據統計，馬刺隊這項「總冠軍賽G1六連勝且勝率100%」的表現，是，同時也是繼1983年至1984年季後賽以來，跨越40年的最長傲人紀錄。在這過去6次叩關總決賽的征途中，馬刺最終成功捧回5座奧布萊恩冠軍獎盃，唯一一次失手是2013年慘遭邁阿密熱火「三巨頭」神蹟逆轉。今年第7度挺進終極決戰，更是馬刺自「石佛」鄧肯（Tim Duncan）等GDP傳奇三巨頭退役、進入後鄧肯時代以來，首次重返總冠軍賽舞台。除了強大的歷史數據護航外，馬刺今年之所以能重返巔峰，核心關鍵就在於他們重新找回了建隊歷史上最驕傲的本錢——在本賽季的季後賽進程中，馬刺隊展現了恐怖的窒息式換防侵略性，陣中由年輕新星卡斯特（Stephon Castle）領銜的外線防線能不斷給予對手持球者極高壓迫，進而切斷對手的傳導路線。更致命的是，當對手試圖突破或擋拆切入時，迎面而來的將是新世代「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）所坐鎮的禁區噩夢。文班亞馬憑藉著無法想像的巨大臂展與移動速度，不僅能在協防端建起銅牆鐵壁，更在西區決賽中徹底沒收了雷霆核心的突破能力。這種外圍瘋狂撕咬、內線降維打擊的攻防體系，正是馬刺最無解的強項，也將是他們在G1爭奪戰中壓制紐約尼克的超級核武。面對即將到來的總決賽首戰，手握「100%勝率神話」黃金魔咒的聖安東尼奧馬刺，能否靠著招牌的鐵血防守與文班亞馬的禁區威嚇力，在自家主場順利拿下第7次總決賽G1的勝利？全世界的籃球迷都已經迫不及待。