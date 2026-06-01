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藏壽司：DINOTAENG呆萌町13款扭蛋！6/5開搶絨毛玩偶提袋、主題店一覽

▲藏壽司DINOTAENG呆萌町有5款「立體公仔吊飾」，搭配特製鮮度君蓋子。（圖／藏壽司提供）

▲扭蛋還有「壓克力吊飾」、「馬口鐵磁鐵」。（圖／藏壽司提供）

加價購絨毛提袋！

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▲藏壽司DINOTAENG矮袋鼠「絨毛提袋」超可愛。（圖／藏壽司提供）

▲DINOTAENG造型毛毯擁抱巨型矮袋鼠。（圖／藏壽司提供）

全台5家主題店！

▲主題店指定任務抽獎送DINOTAENG絨毛玩偶。（圖／藏壽司提供）

2026藏壽司「DINOTAENG呆萌町」活動！

時間：2026年6月5日至7月5日

▲壽司郎有高度達80cm的巨型「咖波茶碗蒸抱枕」降臨。（圖／記者蕭涵云攝）

壽司郎：《貓貓蟲咖波》壽司盤第二波開搶！

▲壽司郎聯名《貓貓蟲咖波》！第二波滿額贈送偷吃鮪魚款壽司盤。（圖／記者蕭涵云攝）

藏壽司表示，6月5日開賣最新聯名「DINOTAENG呆萌町」，矮袋鼠QUOKKA與BOBO小熊13款扭蛋，5款公仔吊飾搭配特製鮮度君蓋子、4款壓克力吊飾、4款磁鐵，絨毛提袋、造型毛毯等周邊商品，全台5家主題店打卡抽獎絨毛玩偶，夏日新菜有抹茶銅鑼燒聖代，預約訂位攻略一次整理。壽司郎今（1）日開搶「咖波壽司盤」偷吃鮪魚款。藏壽司最新聯名韓國DINOTAENG呆萌町，6月5日至7月5日開搶！藏壽司DINOTAENG呆萌町13款扭蛋！棉花糖村QUOKKA矮袋鼠與BOBO小熊變身13款扭蛋，壽司盤上的5款還搭配特製鮮度君蓋子、以及4款讓兩位主角相依偎、4款則有繽紛顏色。6月5日起，凡單筆消費滿800元，即可以399元加價購，整體選用柔軟細緻的絨毛材質，搭配QUOKKA與BOBO的刺繡淘氣表情、袋身還長出超萌耳朵，實用又療癒；兩款合購優惠價為750元（限量共12000個，售完為止）。6月17日起，單筆消費滿800元，即可以299元加價購（限量10,000個，售完為止）。藏壽司於桃園大興西店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文路店及高雄五福光華店，精心打造5家DINOTAENG特色店，將溫暖療癒的QUOKKA與BOBO棉花糖村日常融入店內，童話繪本裡的Marshville居民陪大家用餐。藏壽司全台門市2026台灣藏壽司「DINOTAENG呆萌町」13款扭蛋開搶！5款公仔吊飾、4款壓克力吊飾、4款磁鐵，加價購絨毛提袋、造型毛毯，社群抽獎2款玩偶。消費者享用壽司後，將空盤放進「投入口」計盤回收，累積5個盤子便會啟動遊戲動畫，幸運中獎則會連動扭蛋機，獲得原創扭蛋一顆。預約藏壽司訂位只有「E排客」APP或網站，不提供電話訂位。台灣壽司郎二度聯名《貓貓蟲咖波》展開「咖波躲貓貓大戰」，（全台共30,000，數量有限、送完為止）。壽司郎8周年創業季搶先預告，6月3日（三）至6月28日（日）期間限定菜單，開吃日本產白魽、嚴選壽司3貫、黑鮪魚金三角、特製塔塔醬酥炸大牡蠣、鮭魚親子生菜海苔包、炙燒平貝、檸檬鹽味豬五花韓式海苔包、醬烤目光魚、生斑節蝦、鮭魚萩餅、大切長鰭鮪、麻辣酥炸赤魷、泰式綠咖哩烏龍麵。