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▲三星電子、SK海力士（右）等AI半導體股票，10年後市值翻倍，前者報酬率為1066.15%，後者為7062.30%（資料截至5月26日）。（圖／翻攝Naver）

▲韓國民眾鎖定黃仁勳COMPUTEX演講直播，狂問能不能買三星。（圖／YouTube）

COMPUTEX將於2日至5日登場，有「國民乾爹」、「AI教父」之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（1）日上午11點在台北流行音樂中心發表GTC Taipei 2026主題演講，門票已被搶購一空，不少中國人、韓國人都準時鎖定直播，由於KOSPI（韓國綜合股價指數）今天衝破8800點寫下新紀錄，許多韓國粉絲都在留言區發問：「那我要買三星嗎？」黃仁勳今天展開GTC Taipei 2026主題演講，許多無法買到票入場的人，都準時鎖定直播，其中包含不少外國人，由於三星電子、SK海力士等AI、半導體股票近年市值翻倍，導致不少韓國人在留言區問AI教父：「只有我是韓國人嗎？」、「所以三星電子要做多嗎？」、「所以是要買三星電子嗎？」、「所以要買三星嗎？」。韓媒《朝鮮日報》指出，黃仁勳結束台灣COMPUTEX與GTC Taipei 2026行程後，接下來將前往韓國，市場盛傳他會與財界大老會面，讓投資人超期待。在半導體與AI概念股全面噴發帶動下，韓國KOSPI指數今天早盤更一度衝破8600點，創下韓股歷史新高，也難怪一堆韓國網友看黃仁勳演講看到一半，直接在聊天室狂刷：「所以三星現在能買嗎？」、「要ALL IN三星電子了嗎？」整個直播區直接變成韓股聊天室。