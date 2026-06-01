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▲鍾明軒（右）與友人環島賣雞蛋糕3天，忍不住直呼：「餐飲業非常辛苦」。（圖／翻攝自YouTube@big_star_ken）

百萬YouTuber鍾明軒日前才自爆一直接不到業配，轉而開團帶貨，還突然宣布要開啟副業，和朋友環島賣雞蛋糕。而近日他在YouTube頻道中，公開了3天賣雞蛋糕的總收入，竟只有2萬8188元，扣除成本、再跟合夥人分潤後，個人實際收入為9594元，讓他忍不住無奈嘆：「餐飲業非常辛苦。」鍾明軒日前與友人環島3天賣雞蛋糕，行經台中、台南、高雄，而近日他搶先於YouTube頻道公開這3天的收入，扣掉成本前是2萬8188元，出乎兩人的意料，原本預計只有1萬2000元。而扣掉成本後淨賺金額是1萬9188元，與友人平分後，個人實際收入為9594元。算完收入後，鍾明軒也忍不住直呼餐飲業真的非常辛苦，「我現在只要去餐廳吃飯，我都對這些服務人員非常尊重，以前是尊重，現在是非常尊重。」鍾明軒也坦承這次環島讓他學習了一件事，「不要覺得在這個人世間上面，會有人幫你做任何事情，什麼事情都要自己來。」並表示對所有服務業都有了感激之情。鍾明軒先前曾透露，賣雞蛋糕的點子源自於與朋友的閒聊。原本只是開玩笑覺得好玩，沒想到他行動力爆棚，兩天後就隻身衝去台中看車，買下二手行動餐車，將品牌命名為富有詩意的「美麗的錄過」，誓言帶著這台車環島走入民眾的生命中。鍾明軒也特別拜師學藝學做雞蛋糕，從打蛋比例、全脂牛奶調配到研發五種特色配料通通認真修習，做了十足的準備。鍾明軒接下來預計將前往恆春、台東、花蓮、宜蘭、台北等地，繼續他的環島計畫。