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在成功網羅大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希後，道奇隊儼然成為日本頂尖球星挑戰大聯盟的頭號聖地。根據美國權威媒體《Sports Illustrated》記者萊文（Matt Levine）的最新報導，道奇隊近期已將雷達鎖定在阪神虎隊的當家重砲手佐藤輝明身上，有意在未來將這位強打大物塞進由大谷翔平領銜的恐怖打線中。近年來，洛杉磯道奇隊儼然成為日本頂尖棒球好手挑戰大聯盟的頭號聖地。自從二刀流巨星大谷翔平以10年7億美元的合約降臨洛杉磯後，山本由伸、佐佐木朗希也相繼加盟，讓道奇隊與日本職棒好手的羈絆與連結達到了前所未有的巔峰。而這支「邪惡軍團」似乎還沒有停下來的跡象。美記指出，道奇隊的球探近期頻繁現身日職阪神虎隊的比賽，而他們視察的核心目標正是內野手佐藤輝明。事實上，不只道奇隊大動作盯人，包含芝加哥小熊、紐約洋基在內，近期總計有高達10支大聯盟球隊的球探齊聚日本，緊盯佐藤輝明的狀況。現年27歲的佐藤輝明，擁有極具破壞力的長打天賦與怪力，早自2024年賽季結束後，他就曾公開表達過希望在未來挑戰大聯盟的強烈意願。按照大聯盟與日職的年資規定，佐藤輝明若要取得「海外自由球員（FA）權利」，必須一路等到2029年。不過，如果阪神虎隊願意放行，他完全有機會透過「入札制度」提前在近幾年就向美國職棒遞出橄欖枝，這也是為什麼美職各大豪門決定超前部署、提早展開搶人大戰的主因。對於道奇隊再度出招，萊文給予了高度肯定，並大膽預言：「一旦佐藤輝明被放進自由市場、開放大聯盟球隊接觸，道奇毫無疑問絕對會參與競標。 他們近年透過積極網羅日本選手，成功將球隊戰力與商業價值提升到全新層次，未來佐藤輝明與道奇隊名字緊緊相連的報導，絕對會成為常態。」佐藤輝明今年球季至今打了52場比賽，已經轟出14支全壘打，打擊率來到生涯新高的3成7，長打率也是新高的.708，打擊狀況十分火燙。