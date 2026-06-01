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▲67歲的Declan Wong擺出賭神的架式，還是有模有樣。（圖／翻攝自 IG@stephenfungible）

▲Declan Wong在《賭俠2：上海灘賭聖》扮演法國賭神，讓觀眾印象深刻。（圖／翻攝自經典影視頻道 Classic Movie Channel YT）

▲網路流傳王敏德（下排左起）、王盛德、Declan Wong童年與成年合照的對照，其實是錯的，王敏德指出上排最右邊的男生是他的四哥，Declan是三哥。（圖／翻攝自抖音）

周星馳喜劇《賭俠2：上海灘賭聖》中扮演法國賭神的Declan Wong再度回到香港，成為香港動漫展頗受矚目的來賓，現年67歲的他，自然不能再像當年片中一樣年輕、帥氣，已經是和藹的伯伯，他和馮德倫合體，揭露他原來是馮德倫的魔術老師。而外界過去以為他是王敏德的弟弟，其實他是三哥，王敏德是家中的老么。Declan Wong的爸爸是山東人，媽媽則是荷蘭人，一家6個兄弟姊妹都有搶眼的混血外表，最早跳上銀幕的其實是老五王盛德，曾以羅素為藝名成為新藝城《小子高飛》的男主角，老么王敏德隨後參與了《飛虎奇兵》等片的演出，Declan在兩個弟弟都已經小有名氣好幾年後才在《賭俠2：上海灘賭聖》扮演和周星馳牌桌上對決的法國賭神Pierre Cashon，僅是短短的戲分卻讓人印象深刻。他67歲應馮德倫之邀返港，依然受到媒體關注。馮德倫表示30年前已和Declan認識，跟他學魔術的費用還要寄回紐西蘭，因為那時沒有YouTube影片，想要學到跟他一樣的手法真的很不容易。Declan本來是認識馮德倫的中學老師，某回到他們學校教魔術，馮德倫就迷上了，但笑言當初會認真學魔術的動機，還是為了想要追女生，自嘲：「沒有成功過，可能因為那時候蠻胖的吧。」兩人在動漫展現場還上演一段「賭桌對決」，最後馮德倫在Declan的「特異功能」下敗陣，Declan更重現片中經典名句：「我要驗牌！」馮德倫透露有意再拍賭片，但因目前香港電影景氣欠佳，只有先推出漫畫版試水溫，如果市場反應理想，再看看是否拍攝真人電影。他為此打造原創動漫IP「BUCKET MAN」，請Declan來香港造勢，成功引起話題。多年沒在港片中亮相的Declan，目前主要在紐西蘭教釣魚，不諱言也有意回香港拍戲，接下來王敏德會安排他到中國會影迷，可能找風水師幫他取中文名字。外界稱Declan是王敏德的弟弟多年，網上還流傳他和王盛德、Declan童年與長大成人的合照對照，不過王敏德已經在抖音短片解釋，照片裡除了他和王盛德之外的另一個男孩，是他們的四哥，而Declan是三哥，大家似乎都搞錯了。