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6月開門紅！台北股市今（1）日開盤上漲139.88點、來到44872.82點，隨後一路走高，最高來到45931.1點，再創新高點，午盤上漲722.79點或1.62%，來到45455.73點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.33點、來到443.97點，午盤上漲3.69點或0.83%，來到447.33點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：力積電、群創、友達、華邦電、聯電；午盤個股成交值排行榜前五名為：力積電、台積電、聯發科、鴻海、鴻海。權值股表現強勁，權王台積電以平盤價2355元開出，盤中最高來到2415元新天價，午盤上漲10元或0.42%，來到2365元；台達電開盤上漲5元、來到2450元，盤中最高來到2520元，不過遇到賣壓襲擊，午盤下跌25元或1.02%；聯發科開盤上漲4440元，最高來到4710元，午盤上漲190元或4.41%，來到4500元。PCB族群持續走高，德宏、金居、台郡、恩德、南亞、聯茂攻上漲停板，敘豐上漲逾9%，南電上漲逾7%，光譜、臻鼎-KY上漲逾6%。被動元件也走勢強勁，九豪、蜜望實、雷科、天正國際、艾華攻上漲停板，華新科、馥鴻上漲逾9%，鈞寶上漲逾8%，信昌電上漲逾7%。此外，COMPUTEX 2026明日即將開展，黃仁勳在今日先行演講，帶動AI概念股走勢強勁，華碩、仁寶、宏碁、精誠、廣達、AMAX-KY、緯創攻上漲停板，英業達上漲逾9%，世芯-KY、南電上漲逾7%。機器人概念股同步走高，聰泰、圓剛、系統電、華碩、凌巨、慧友、宏碁、全球傳動、廣宇、廣運、穎漢、廣達、能率網通、其揚、麗清、緯創攻上漲停板。