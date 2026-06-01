台股漲勢驚人，近期不斷衝上新高，今（6月1日）大盤也衝上4萬5千點，資深房仲潘柏彥則分享，目前市場氛圍恐怕還稱不上瘋狂，「台灣錢淹腳目」的90年代才是真正瘋狂，當時可能一天帳面獲利就超過上班族月薪、甚至年薪，整個社會都陷入發財夢，結果泡沫化後，造成許多人陷入財務危機，深陷負債壓力。
一天就賺進年薪 小公司股價也飆破千
資深房仲潘柏彥在臉書粉專發文表示，現在的台灣股市還不是最瘋狂的時候，90年代才是真正的瘋狂，當時股市下午一收盤，餐廳、KTV、酒店等就會客滿，包場小費一次就給5000元、1萬元，百貨公司一家接著一家開，到處都有人在聊股票，「很多人一天帳面獲利，比上班一個月還多，甚至比一年薪水還快」，跟當年的氛圍比起來，現在可能還只是前菜。
潘柏彥指出，最可怕的是，當時不僅科技股在漲，塑化、鋼鐵、金融、營建、傳產通通都在漲，一些根本沒聽過名字的公司也在漲價。以前還有一間做火柴公司，股價漲到破千元，都是因為當時市場買的不是公司，而是夢想，大家不在乎這家公司會不會賺錢、有沒有未來，只在乎明天會不會繼續漲。
所有人幻想能賺到錢 泡沫化後超慘
潘柏彥表示，當市場漲到所有人都在賺錢，人就會開始產生幻覺，以為自己很厲害，開始有人融資、增貸開槓桿，把畢生積蓄全都投入，甚至借高利貸來炒股，許多人都以為「這次不一樣」，但歷史最殘酷的地方就在，每次泡沫形成之前，大家講的都是同一句話。
後來市場面臨崩盤，原本的千元股很多跌到剩零頭，許多人開始賣車、賣房、賣人生，有人還不出貸款，出現跑路、離婚逃債，也有人背了一輩子的債，甚至想不開。潘柏彥認為，市場最可怕的從來不是下跌，而是它會先讓你相信，風險已經消失了。
最後潘柏彥表示，真正經歷過大風大浪的老股民，通常比較保守，「不是因為他們沒賺過大錢，而是因為他們見過太多人從天堂掉進地獄」，牛市最大的陷阱，從來不是買不到，而是在掌聲最熱烈的時候，忘了自己其實還站在懸崖旁邊。
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資深房仲潘柏彥在臉書粉專發文表示，現在的台灣股市還不是最瘋狂的時候，90年代才是真正的瘋狂，當時股市下午一收盤，餐廳、KTV、酒店等就會客滿，包場小費一次就給5000元、1萬元，百貨公司一家接著一家開，到處都有人在聊股票，「很多人一天帳面獲利，比上班一個月還多，甚至比一年薪水還快」，跟當年的氛圍比起來，現在可能還只是前菜。
潘柏彥指出，最可怕的是，當時不僅科技股在漲，塑化、鋼鐵、金融、營建、傳產通通都在漲，一些根本沒聽過名字的公司也在漲價。以前還有一間做火柴公司，股價漲到破千元，都是因為當時市場買的不是公司，而是夢想，大家不在乎這家公司會不會賺錢、有沒有未來，只在乎明天會不會繼續漲。
潘柏彥表示，當市場漲到所有人都在賺錢，人就會開始產生幻覺，以為自己很厲害，開始有人融資、增貸開槓桿，把畢生積蓄全都投入，甚至借高利貸來炒股，許多人都以為「這次不一樣」，但歷史最殘酷的地方就在，每次泡沫形成之前，大家講的都是同一句話。
後來市場面臨崩盤，原本的千元股很多跌到剩零頭，許多人開始賣車、賣房、賣人生，有人還不出貸款，出現跑路、離婚逃債，也有人背了一輩子的債，甚至想不開。潘柏彥認為，市場最可怕的從來不是下跌，而是它會先讓你相信，風險已經消失了。
最後潘柏彥表示，真正經歷過大風大浪的老股民，通常比較保守，「不是因為他們沒賺過大錢，而是因為他們見過太多人從天堂掉進地獄」，牛市最大的陷阱，從來不是買不到，而是在掌聲最熱烈的時候，忘了自己其實還站在懸崖旁邊。