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6月開門紅！台北股市今（1）日開盤上漲139.88點、來到44872.82點，隨後一路走高，最高來到45931.1點，再創新高點，不過隨後遇到賣壓襲擊，終場上漲604.96點或1.35%，收在45337.91點，成交量1.47兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.33點、來到443.97點，終場上漲2.38點或0.54%，收在446.02點，成交量3383.94億元。今日個股成交量排行榜前五名為：力積電、友達、群創、華邦電、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、力積電、鴻海、華邦電。權值股表現強勁，權王台積電以平盤價2355元開出，盤中最高來到2415元新天價，不過尾盤遇到賣壓，收在平盤價2355元；台達電開盤上漲5元、來到2450元，盤中最高來到2520元，不過遇到賣壓襲擊，終場下跌25元或1.02%，收在2420元，拖累大盤指數就有20點；聯發科開盤上漲4440元，最高來到4710元，終場上漲245元或5.68%，收在4555元，挹注大盤指數就有80點。PCB族群持續走高，德宏、亞電、金居、台郡、恩德、南亞、聯茂、敘豐攻上漲停板，南電、臻鼎-KY、景碩上漲逾6%。被動元件也走勢強勁，九豪、蜜望實、鈞寶、雷科、天正國際、艾華攻上漲停板，金山電上漲逾9%，國巨*上漲逾7%。此外，COMPUTEX 2026明日即將開展，黃仁勳在今日先行演講，帶動AI概念股走勢強勁，華碩、仁寶、宏碁、精誠、廣達、AMAX-KY、緯創、英業達、世芯-KY攻上漲停板，南電上漲逾6%。機器人概念股同步走高，聰泰、圓剛、系統電、華碩、凌巨、慧友、宏碁、全球傳動、廣宇、廣運、穎漢、廣達、能率網通、其陽、麗清、緯創攻上漲停板。