我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026年科學探究競賽—這樣教我就懂」今年邁入第13年，共有來自海內外1,240隊報名參賽，完成作品繳件數達1,162件，繳件率高達94%，較去年86%大幅提升，累計總參賽人數更高達3,874人。決賽將於今年6月13日在高雄市立前鎮高級中學舉行，並同步開放網路直播。「科學探究競賽—這樣教我就懂」是一場結合探究精神與表達創意的「科學說故事比賽」。參賽者需從生活中發掘問題，自主訂定題目，透過觀察、分析、驗證與實作等方式，將科學知識轉化為淺顯易懂、兼具趣味與教育意義的作品。競賽鼓勵學生跳脫傳統科展框架，以更多元、生動的方式傳遞科學概念，讓科學真正融入日常生活。本競賽共分為國小組、國中組、普高組、技高組、教師組，及大專社會組六大組別。今年參賽隊伍涵蓋全臺各縣市及海外地區，海外參賽隊伍今年再創新高達70隊，來自中國大陸、馬來西亞、澳門、越南及緬甸等地區，展現競賽逐步邁向國際化的成果，也促進跨國科學教育交流與合作。國內參賽人數最高的縣市排名依序是，高雄市、台南市、台北市、台中市，以及新北市。2026年入圍作品主題依然展現高度生活化與時事關聯性，內容涵蓋生物、化學、物理、環境永續、生活科技與AI應用等領域。例如「臭抹抹的真心話─校園臭味的量化實證」、「嗶嗶！你又駝背啦！用AI打造專屬的「坐姿糾察隊」」、「螢幕上的隱形殺手：探究保護貼「油光」的成因與消除對策」、等作品。計畫主持人黃琴扉教授表示，競賽重視學生如何從生活觀察中發現問題、提出假設、設計方法、蒐集與分析資料，並清楚呈現完整探究歷程。重點不僅在於研究結論，更著重於「如何思考」與「如何說明」能力的養成。競賽不僅是學生展現探究成果的舞臺，更是促進國際科學交流的重要平台。競賽執行長蔣振宇表示，競賽領域不僅包括自然科學也包刮社會科學，今年首度將使用AI工具納入評分項目。其中女性參賽人數已連續4年超越男性，展現科學教育性別平衡推動成果。高市府教育局長吳立森表示，自2014年起高雄市積極協助推廣本競賽，迄今已超過10年，且每年報名隊伍皆是最高縣市，今年在得獎表現上依然相當亮眼，顯示地方長期推動科學教育已逐漸展現成果。