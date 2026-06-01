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奧克拉荷馬雷霆隊在西區決賽搶七大戰不敵聖安東尼奧馬刺隊後，陣容的重組與清洗已勢在必行。除了管理層被爆出有意挖角騎士明星長人莫布利（Evan Mobley）之外，如何清出薪資空間並規避聯盟嚴格的財政限制，成為球隊總管普萊斯蒂（Sam Presti）眼下的最大難題。根據美國資深記者西德里（Evan Sidery）的最新報導，雷霆隊為了避免觸及聯盟最具懲罰性的「第二奢侈稅線（Second Apron）」，計畫在今年夏天透過交易送走以賽亞·喬（Isaiah Joe）與亞倫·威金斯（Aaron Wiggins）兩大輪替，藉此換取選秀資產。隨著新版勞資協議（CBA）的實施，聯盟針對高薪球隊設立的「第二奢侈稅線」具備極其嚴厲的懲罰機制，不僅會限制球隊未來的交易手段、無法使用中產特例，甚至會直接凍結未來的首輪選秀權。對於坐擁「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）等年輕核心、未來勢必要面臨續約大約的雷霆隊而言，若不提前未雨綢繆，球隊的操盤彈性將被徹底鎖死。記者西德里指出，雷霆管理層目前的策略非常明確，那就是在今年夏天主動出擊，將部分具有交易價值的球員套現為未來資產，以確保球隊的團隊總薪資能完美符合第二奢侈稅線的相關規定。這次被列入清理名單的以賽亞·喬與亞倫·威金斯，在剛結束的季後賽期間，實際上都已經逐漸跌出了總教練代格諾特（Mark Daigneault）的核心輪換陣容，這也讓兩人在雷霆隊的未來畫上了問號。然而，這兩名球員在例行賽期間其實都是雷霆板凳席上不可或缺的關鍵火力。本季例行賽共計出戰71場，靠著一手精準的神射外線，場均能高效貢獻，是球隊拉開進攻空間的核心綠葉；而本季例行賽則是出戰65場，場均繳出的全面數據，具備優異的防守機動性與反擊切入能力。由於以賽亞·喬與亞倫·威金斯都具備不錯的即戰力，且合約性價比極高，預計在自由市場上會吸引不少缺乏外線火力和板凳深度的爭冠球隊青睞。雷霆隊此舉雖然在短時間內會損失兩名優質好手，但卻能換回更多選秀資產，讓身為「選秀權大富翁」的俄克拉荷馬城在未來的潛在重磅交易中，手中握有更具威脅性的談判籌碼。這場因「薪資上限」而引發的休賽季大清洗，再次證明了當今NBA經營球隊的殘酷現實。在分區決賽鎩羽而歸的雷霆隊，正透過精密的商業計算重新盤整戰力，準備在下個賽季以全新的陣容風貌，再度向總冠軍發起衝擊。