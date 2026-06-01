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▲《Minecraft 麥塊電影》續集將在2027年7月上映，飾演初代《蜘蛛人》女主角 MJ 的好萊塢女星克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）確認加盟。（圖／Minecraft YT）

2025年上映創下全球9.6億美元票房的《Minecraft 麥塊電影》，續集《A Minecraft Movie Squared 麥塊電影二次方》確定將於2027年7月23日重返大銀幕，除了多位演員回歸演出外，曾飾演初代《蜘蛛人》女主角 MJ 的好萊塢女星克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）也確認加盟，將飾演《Minecraft》遊戲中與史蒂夫齊名的經典女性預設角色「愛麗克絲」。《麥塊電影》首集上映時在北美締造了1.63億美元的開片成績，打破《超級瑪利歐兄弟電影版》的開片票房紀錄，最終全球累積票房更高達9.6億美元，成為近年最成功的遊戲改編電影之一。延續這股熱潮，《A Minecraft Movie Squared》預計會帶領觀眾探索更深入的《我的世界》宇宙，目前的預告片段已經向玩家暗示史蒂夫穿越洞穴、北極熊等豐富的遊戲生態系元素。除了全新女主角加入，首集替村民角色 Nitwit 配音的英國演員麥特貝裡也將回歸續集，且這次將親自以真人角色亮相大銀幕，雖然官方目前尚未公開他的真實身分，但在幕後花絮影片中，他對著某套服裝評論表示「史蒂夫才不會穿那種東西」，不少人聯想到他極有可能飾演麥塊知名的都市傳說白眼人 Herobrine。《Minecraft 》開發商 Mojang Studios 為了電影續集，也啟動「Minecraft Movie Build Challenge」的大型社群建造活動，讓玩家的創意有機會直接躍上大銀幕，參賽者必須使用官方提供的挑戰地圖，在限定的16乘16乘32方塊空間內，從平原、針葉林、惡地或冰凍海洋等4種生態系主題中選擇一種進行建造。透過評審遴選後，拿下優勝的作品不僅有機會出現在續集電影畫面和片尾字幕中，決賽入圍者還能獲得私人包場放映的尊榮資格。