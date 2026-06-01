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▲聖安東尼奧馬刺在39歲少帥米奇強森（Mitch Johnson）帶領下成功挺進 2026年總決賽。在傳奇教頭波波維奇因病退休後，強森本季以62勝20敗的傲人戰績，帶領球隊距離第六座總冠軍僅剩最後四場勝利。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺獨角獸文班亞馬（Victor Wembanyama）例行賽曾受到時間限制，但他將在總決賽迎來全面解封，攻防兩端完全進化，將被視為擊潰尼克10連勝神話的終極武器。（圖／美聯社／達志影像）

2025-26賽季NBA總冠軍賽即將於台灣時間6月4日在聖安東尼奧Frost Bank Center引爆，雖然紐約尼克帶著季後賽10連勝的瘋狂氣勢叩關，但在外界預測中，這支大蘋果軍團依然被視為處於劣勢的一方。對此，第一年執掌尼克帥位便帶隊殺入總決賽的總教練麥克布朗（Mike Brown）在接受紐約媒體聯訪時，一針見血地指出，這場即將到來的總冠軍賽將是一場極其艱難的苦戰，而他比任何人都更清楚，聖安東尼奧馬刺這支承襲了鐵血DNA的德州勁旅究竟有多麼危險。麥克布朗之所以對馬刺如此警惕，源於他深入骨髓的聖安東尼奧烙印。早在2000至2003年間，他曾作為傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）的首席助教，並在2003年幫助馬刺以4比2擊退紐澤西籃網、捧回個人生涯首座總冠軍金盃。即便後來在金州勇士王朝作為科爾（Steve Kerr）的助教再奪3冠，布朗至今在聖安東尼奧仍有家人定居，長期維持著與德州的緊密聯繫。本賽季尼克在例行賽對陣馬刺取得2勝1敗的對戰優勢，其中更包含了12月在季中錦標賽（NBA Cup）決賽中以124：113擊落馬刺奪魁的輝煌實績。然而，布朗教練完全不把過去的成功當成總決賽的資本。他特別向媒體點出，當時馬刺的超新星文班亞馬（Victor Wembanyama）正受到嚴格的傷後「時間限制」，而這個緊箍咒在總冠軍賽最高舞台上將徹底不復存在。一個解鎖完全體、能瘋狂強攻超過40分鐘的7呎6吋防守異獸，將會徹底改寫兩隊的天平。「這會是一場硬仗。他們執教有方，而且擁有文班亞馬這樣現象級的怪物。」麥克布朗在戰術板上對馬刺進行了微觀剖析。他指出，現階段的馬刺看似年輕，陣中卻擁有極具智慧的老將提供引導，形成了極其完美的陣容化學反應。更讓全美媒體震驚的是，在傳奇教頭波波維奇於2024年不幸遭遇中風、進而宣告退休後，這支黑衫軍並未陷入重建期的混亂，反而由年僅39歲的第二年少帥米奇強森（Mitch Johnson）完美接班。強森本季率領馬刺在例行賽轟下62勝20敗的西區第一戰績，並在西區決賽成功逆襲衛冕軍雷霆，展現了超越年齡的臨場調度與變陣魄力。面對擁有主場優勢且球風極具侵略性的馬刺，布朗教練給尼克下達了明確的防守動員令，馬刺是一支習慣在開局用極高身體對抗「搶先出拳」的隊伍，配合聖安東尼奧主場球迷的瘋狂聲浪，尼克必須在開賽首分鐘便強行對齊甚至「超越」對方的肉搏對抗強度。雖然強敵壓境，但橫掃騎士後的尼克正處於隊史近20年來的士氣最高峰。布朗教練強調，球隊整年累積的韌性將是衝冠的終極王牌。當大蘋果城的半世紀冠軍夢遇上黑衫軍的全新王朝微光，這場德州與紐約的世紀大戰，注定將在今年總冠軍賽寫下最波瀾壯闊的一頁。