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深耕台灣寵物市場33年的寵物食品品牌莫比自然食 MobbyChoice，今年迎來品牌33週年，特別推出「莫比33 金光閃閃」週年慶活動，祭出紀念金幣、空氣清淨機、飼料包養一年、花蓮理想大地酒店寵物友善住宿券等超過百項好禮，希望回饋長期支持莫比的毛爸媽。更將在七月展昭寵物展搬來金幣車輪餅、大型拍照區與毛爸媽歡慶33週年。莫比自然食表示，近年飼主在挑選寵物食品時，除了重視適口性，也更加關注營養均衡、年齡需求與機能配方設計。莫比自然食產品為美國製造（Made in U.S.A），食譜依據AAFCO營養規範設計，提供毛孩日常所需營養，並針對不同年齡與生活型態推出多元配方，包含幼貓、幼犬、熟齡犬貓、低卡配方、挑嘴配方等，希望讓飼主能依據毛孩需求選擇合適產品。博東客董事長暨中華民國寵物食品用品商業同業公會榮譽理事長高樹森表示，莫比自然食33年來陪伴無數毛孩從幼年一路成長到熟齡。也一同見證越來越多飼主將寵物視為「家人」。33週年不只是品牌里程碑，更希望透過週年活動回饋消費者支持，歡迎全台灣的毛爸媽一同歡慶，也讓莫比繼續用優質營養照顧每一隻毛小孩。旗下貓糧產品中特別受到關注的「獨家雙B化毛系統」，透過配方設計協助貓咪日常毛球管理；而全新升級的狗糧系列，則著重於提升適口性與營養比例，同時調整碳水配置，希望提供毛孩更均衡的日常飲食選擇。此外，產品中也加入多樣化彩虹蔬果元素，希望提供更豐富的營養來源。熱銷產品包括「鹿肉鮭魚無穀配方」、「成貓化毛配方」、「挑嘴貓配方」與「鮭魚馬鈴薯無穀配方」等，長期受到不少飼主關注與喜愛，貓奴敲碗的7+「高齡貓養護配方」也將強勢回歸。品牌表示，莫比自然食目前已於全台超過1500間寵物通路販售，並同步於momo、酷澎與蝦皮等電商平台提供自營或經銷服務，讓消費者能透過不同管道購買。「莫比33 金光閃閃」週年活動期間完成發票登錄即可參加抽獎，越早登錄，中獎機會越多。