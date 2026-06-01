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美國與伊朗戰火再起！稍早美軍為報復無人機遭擊落，針對伊朗防空系統開火，伊朗隨即反擊，宣稱轟炸美國空軍基地，科威特防空警報再起。根據美國中央司令部在社群發布消息，本週末美國中央司令部（CENTCOM）對伊朗戈魯克（Goruk）及葛希姆島（Qeshm Island）上的無人機雷達和指揮控制站進行了自衛打擊。為回應伊朗的挑釁行為，包括擊落一架在國際水域上空執行任務的美國MQ-1無人機，美軍於週六和週日發動了具計劃、謀略的空襲行動。美軍戰鬥機迅速做出反應，摧毀了伊朗的防空系統、一個地面控制站以及兩架對過境船隻構成明顯威脅的攻擊無人機。沒有美軍人員傷亡。在持續停火期間，中央司令部將繼續保護美國資產和利益，以應對伊朗的無端侵略。伊朗今日也宣稱進行反擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，在美軍襲擊霍爾木茲甘省（Hormozgan）西里克島（Sirik Island ）的通訊塔之後，他們展開反擊，針對發動這波攻擊的空軍基地發動打擊，但沒有具體說明該設施的地點。科威特已啟動防空系統，全國各地警報響起，科威特陸軍總參謀部表示，防空系統目前正面臨敵方飛彈和無人機的攻擊。軍方補充說，如果聽到爆炸聲，那是防空系統攔截砲彈的結果。