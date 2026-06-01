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澳洲戶外品牌ROXY傳撤出台灣！全台門市出清最低3折

▲澳洲戶外運動品牌ROXY近日驚傳退出台灣，消息從社群平台迅速擴散，各地門市出現搶購人潮，不少商品祭出3折至5折優惠。（圖／翻攝自臉書粉專「Roxy Taiwan﻿」）

告別特賣掀搶購潮！有人8件商品只花3888元

▲ROXY長年以比基尼、防曬水母衣、衝浪及休閒服飾受到台灣女性喜愛，但目前官網全站商品已下架，多家門市也陸續進入營運倒數。（圖／翻攝自臉書粉專「Roxy Taiwan﻿」）

ROXY官網服務陸續終止！商品已全數下架

▲ROXY誕生於1990年代，由知名衝浪品牌Quiksilver創立，是全球最早專為女性打造的衝浪與戶外運動品牌之一。（圖／翻攝自臉書粉專「Roxy Taiwan﻿」）

澳洲戶外運動品牌ROXY近日驚傳退出台灣，消息從社群平台迅速擴散，各地門市出現搶購人潮，不少商品祭出3折至5折優惠。從官網公告可見，超商取貨已於4月27日停止，官網最後下單日為5月7日，最後出貨日為5月15日，客服服務則預計至6月5日結束。雖然品牌至今尚未正式對外宣布撤台計畫，但目前官網全站商品已下架，多家門市也陸續進入營運倒數，讓許多陪伴品牌多年的消費者感到不捨，也掀起一波告別購物潮。近日有網友在Threads發文表示，聽聞ROXY即將結束台灣營運，並提到林口三井Outlet門市傳出只營業到8月底，因此發文詢問其他門市是否也將同步熄燈。貼文曝光後，引來不少消費者分享第一手資訊。有人透露台北京站、大江購物中心、華泰名品城及林口三井Outlet等據點，目前店員多透露預計營業至8月底。另外，台中麗寶門市傳出將營運至6月30日；板橋環球購物中心門市同樣可能於6月底結束營業。由於各店狀況不盡相同，也有店員表示最終時間仍須視後續安排調整，建議民眾前往前先向門市確認。隨著撤櫃消息傳開，全台多數門市已展開大規模出清活動，不少商品祭出3折至5折優惠，吸引大批消費者上門撿便宜。不少網友分享，「昨天在華泰買了8件，共花了3888元，全店3折、5折的都有，超便宜」、「總共買了15件單品還沒破萬，讚嘆3折」、「比基尼不到600塊，男生海灘褲700多元」、「上個月在華泰買了三件男生上衣才1200元有找，一件才400元，後悔沒多買」。也有人表示部分門市仍提供試穿服務，像是板橋環球、台北京站及麗寶Outlet等據點。不過也有消費者提醒，由於大量商品已被搶購，熱門尺寸與款式逐漸缺貨，「貨沒有很齊了，要去碰碰運氣」、「女生泳衣尺寸幾乎剩小尺寸，但男生衝浪褲和一般服飾選擇還不少」。除了實體門市展開出清，ROXY官網其實早已公告營運調整時程。根據公告內容，超商取貨服務已於4月27日停止，品牌官網與APP最後下單日為5月7日，最後出貨作業已於5月15日完成，APP會員制度與優惠券則於5月31日終止，客服服務預計提供至6月5日。儘管ROXY目前尚未正式證實撤出台灣市場，但官網商品已全數下架，相關服務也陸續終止。不少消費者直呼不捨，「以後沒有ROXY，到底要穿什麼啦」、「我買了十年份拖鞋」、「好多青春回憶都在這個品牌裡」。也有人認為，近年電商崛起、快時尚與運動品牌競爭加劇，讓國際服飾品牌面臨更大的市場壓力。