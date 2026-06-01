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▲田馥甄（如圖）睽違6年，重返金曲獎舞台開唱。（圖／台視提供）

▲孫淑媚（如圖）最近因凍齡成為全民話題，出道31年的她，將首次在金曲獎舞台上獻唱。（圖／台視提供）

第37屆金曲獎頒獎典禮即將於6月27日在台北小巨蛋登場，主辦單位台視今（1）日公布表演卡司，除了天后莫文蔚與金曲歌后田馥甄Hebe重磅回歸，最令人震驚的是，出道58年的「樂壇傳奇」比莉竟是演藝生涯首度登上金曲舞台，讓她忍不住幽默表示：「終於想到老娘了。」比莉表示，接到邀約時又驚又喜，因為真的是出道多年，第一次來到金曲獎演出：「終於想到老娘了，哈！」她也表示，每次演出都會以獨特風格呈現：「我就是獨一無二！」特別的是，比莉的兒子周湯豪也將在本屆第一次角逐金曲歌王，還會兼顧入圍者身分與準備演出，他表示：「是壓力也是動力，真的要跟時間賽跑。」最近周湯豪積極運動，也努力戒掉最愛的甜食，期望以最佳狀態登台。除了比莉姐的處女秀，莫文蔚也寫下睽違10年再度登上金曲獎舞台的紀錄。這次她將攜手The Masters樂隊同台演出，莫文蔚表示，金曲獎就像是與好久不見的老朋友重逢，期待這次驚喜歌單能碰撞出熟悉又陌生的全新感受。田馥甄睽違6年再度登上金曲舞台獻唱，在去年完成《田調》野地小巡演後，Hebe這次將以獨具魅力的田式風格空靈嗓音，帶領觀眾重返一段純粹自在的時光。這次的表演陣容還有出道31年的台語歌后孫淑媚，竟然也是首度以表演嘉賓身分登台，她表示以往每年都會偷偷期待，現在美夢成真感到不可思議。近期因為「童顏狀態」成為話題的她，笑說要把31年的音樂歷程壓縮成精華版，如同把一鍋佛跳牆濃縮成一口高湯，唱給粉絲聽。此外，官方也邀請到以動漫《咒術迴戰》片尾曲〈More Than Words〉在台累積破億人氣的日本人氣搖滾樂團「羊文學」，這也是她們首次參與海外音樂頒獎典禮。加上去年甫榮獲「最佳樂團獎」的TRASH將延續龐克中二的熱血魅力，以及客語樂團粹垢（TRAEGO）將帶著文化傳承使命以母語上台帥一波。