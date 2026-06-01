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陸海空交通大亂

今年第6號颱風薔蜜暴風範圍已在今（1）日上午6時挺進沖繩宮古島以南海域，並持續朝沖繩縣前進。沖繩縣自31日便全面拉響警報，嚴防颱風直撲。目前氣象廳已對沖繩本島及宮古島地區發布最高規格的「暴風警報」。受此影響，沖繩縣廳於1日宣布全面暫停對外辦公，那霸市區的各大觀光景點人煙稀少，十分冷清。綜合日媒報導，薔蜜颱風正帶著強大暴風圈步步逼近沖繩，據日本時間1日上午11時45分的最新觀察，薔蜜颱風位於那霸市南邊海域約190公里處，中心位置位於北緯24.6度，東經127.2度，以每小時15公里速度，向北行進。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺。日本氣象廳預測，薔蜜將於1日經過沖繩以南，並持續逼近沖繩及奄美地區，1日下午6時左右將最接近沖繩。隨後，薔蜜颱風將逐漸轉向東行，於3日沿著本州島南部沿海向東移動，並可能在保持強風的同時逼近日本西部和東部。受到薔蜜颱風逼近影響，連沖繩那霸市區也能明顯感受到風雨正斷續增強。市區內各大觀光景點人煙稀少，顯得十分冷清。位於那霸市中心的知名觀光景點「國際通」，路樹椰子樹在強風中劇烈搖晃，道路上隨處可見被吹落的樹皮與雜物。街上偶爾可見零星路人，在陣風肆虐下，手中的雨傘紛紛被吹到開花。據沖繩電力公司表示，截至1日上午9點為止，包含名護市、沖繩市、絲滿市在內，沖繩縣內共有9個市町村、約1040戶居民家中遭遇停電。隨著強烈颱風逼近沖繩，當地氣象單位持續發布最高等級警戒。沖繩氣象台警告，沖繩本島1日至2日恐出現足以吹倒電線桿、掀飛建築物屋頂及外牆的毀滅性強風，預估最大瞬間陣風可達每秒50公尺。同時，受颱風外圍環流影響，當地將出現警報級豪雨，24小時累積雨量預估超過300毫米。受到颱風暴風圈籠罩影響，沖繩地區陸海空交通大亂。沖繩縣巴士協會於1日凌晨緊急宣布，沖繩本島4大主要巴士業者，包括那霸巴士、琉球巴士、沖繩巴士及東陽巴士，自1日首班車起全面停駛，全天暫停所有路線服務。至於2日是否恢復營運，相關單位表示，將待道路安全狀況完成巡查與確認後，再決定復駛時間。當局也呼籲民眾在強風豪雨期間避免非必要外出，以確保人身安全。沖繩空中交通也幾乎全面停擺。那霸機場、石垣機場及宮古機場1日航班大幅受影響，各大航空公司合計取消約400個航班，數以萬計旅客行程被迫調整。其中，全日空（ANA）宣布取消104個航班，日本航空（JAL）也取消71個航班，其餘國內線與區域航班同樣陸續停飛，使沖繩對外交通陷入近乎空白狀態。航空公司指出，受颱風路徑及天候條件影響，那霸機場2日部分航班也已陸續宣布取消，未來若颱風持續接近或滯留，恐有更多班次受到波及，呼籲旅客密切留意最新航班資訊。不少旅客為了避免受到颱風影響，31日便湧入那霸機場。一名原定在1日返回台灣的台灣旅客趕忙在31日進行改簽，將回程提前一天。儘管行程受到颱風影響，該名台灣遊客表示：「台灣也經常有颱風，但這還是我第一次遇到班機取消。雖然最後取消了去美國村和瀨長島的行程，不過前幾天天氣晴朗時有看到美麗的夕陽，這趟旅行還是很棒。」