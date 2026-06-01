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輝達執行長黃仁勳今（1）日在台北流行音樂中心舉行NVIDIA GTC主題演講，他表示，代理AI已經來了，實用的AI已經來了，也就是說這也會讓更多工程師、軟體工程師被聘用，因此，軟體公司並不會倒閉，反而代理AI會做更多工作，他也強調「AI減少工作機會，完全是無稽之談。」黃仁勳指出，今天代理AI已經到來，實用的AI已經到來。而這背後最關鍵的就是軟體代碼，軟體擁有令人難以置信的龐大生態系，世界大約有3000萬、4000萬名的專業軟體開發人員，3000萬名的軟體開發人員，代表價值約3兆美元的GDP，這些開發人員每年3兆美元的薪資，正在為其他產業帶來經濟成長。他進一步指出，3兆美元的薪資產出了將近三倍的產量，也就是用3兆美元的薪資創造了9兆美元的生產力，這就是AI的潛力，這就是AI的承諾，也讓工程師、軟體工程師的人數正在增加，「AI減少工作機會，完全是無稽之談。」「如果你能聘請一名軟體工程師，並且能產生價值9兆美元的生產性工作，你為什麼不想要聘請更多軟體工程師？」黃仁勳說，正因產出如此驚人，大家要聘請更多軟體工程師。他強調，AI現在是一個獲利管道，AI 現在是產出GDP的機器。黃仁勳表示，很多人也都跟他說，「代理AI來了，所有的軟體公司都要倒閉了。」他認為，情況反而相反，因為未來將會有這麼多的代理AI，因此世界不再受到人力的限制，代理AI也會比過去做更多工作、操作更多工具，這對軟體公司來說是一個不可思議的時代。另一方面，黃仁勳今日在GTC演講的背板出現了有趣的亮點，他一如既往的餐廳、小吃愛店「花娘小館」、「富霸王豬腳極品餐廳」也入列了背板名單，讓外界笑稱這幾家餐飲也打入了AI供應鏈。