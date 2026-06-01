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打119報案「要先講地址」！消防員示警：晚1分鐘存活率少10%

▲打119報案時，報案人說話的順序和內容，將會大幅度影響救援速度。（圖／攝影中心）

OHCA案件處理，不只車速會不一樣，備料也不一樣，到場的首要動作亦不同，強調若延誤每一分鐘，存活率將掉10%。

▲若是OHCA案件處理，不只車速會不一樣，備料也不一樣，到場的首要動作亦不同，強調若延誤每一分鐘，存活率將掉10%。（圖／攝影中心）

119報案怎麼講？正確順序一次看：3句話救人一命

📍打119報案第1步：先說地址

📍打119報案第2步：簡單描述發生什麼事

📍打119報案第3步：患者意識狀況

民眾在外若遇到有人倒下等突發狀況，不少人第一步都會拿起手機打119報案，但若沒有搞清楚說話優先順序，可能會導致救援黃金時間延誤。，若是OHCA救援時間被耽擱，每晚1分鐘就會讓存活機率少10%。「消防神主牌」日前在Threads發文提醒，表示打119時，報案人說話的順序和內容，將會大幅度影響救援速度，建議打電話前要花一分鐘先想清楚定位、定性、定生死3件事，消防神主牌坦言，接手過許多119案件，其中一種情況讓他印象深刻，報案人急著說有人倒下了，但無法說清楚狀況，當接線人員詢問有無呼吸時，對方僅以「大概有吧、好像有、不確定」回應，消防隊只能先以一般案件優先順序出勤，沒想到一到現場才發現是OHCA。除了上述狀況，消防神主牌提到另一種情形，某次報案人說明了地址，但路線卻十分難找，加上沒有門牌更難找尋，到達現場還繞了好幾圈，且沒有人出來引導，只好靠消防員自己找，多花費了好幾分鐘，「那幾分鐘，對裡面的人來說是什麼，你自己想。」打119報案首要步驟永遠是先說地址，提供縣市、區域、路名或門牌號碼，地址是唯一能在斷訊時保命的資訊。若不確定地址，可以找尋最近的明顯地標，如7-11、加油站或大型建築名稱等，讓接線員可以瞬間鎖定報案人的座標。不需要說很多，就是一句話形容發生什麼事，例如跌倒了、車禍、有人突然倒下了、燒燙傷等，讓救護車上人員知道這是什麼性質的案件，才能精準配置設備。這步驟也是決定「派遣優先順序」的最大關鍵，如說「沒有意識、沒有呼吸」，急救準備將從出發那一刻啟動，到場第一秒就能接手！千萬不要說「好像有」等回應，若真的不太確定，記得保持冷靜，聽從接線員的遠端指導去測試，讓接線員來判斷。