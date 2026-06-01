我是廣告 請繼續往下閱讀

網友於PTT上發文詢問看房有沒有什麼訣竅，要怎樣才能看出問題?信義房屋資深在地專家表示，買房是多數人一生一次的人生大事，怎麼「看房」是實務上常見的困惑，關鍵原因在於缺乏判斷房屋的邏輯與方法；掌握包括屋況、生活品質與房屋價值等三大看房重點方向，在下斡前思考、排序心中最在意的點，或與合格且可信賴的仲介夥伴，一同商討、釐清需求，能滿足優先條件的就是最合適的家。「看房不是為了找到完美物件，而是尋得一處安心居所。」擁有30年經歷的資深專家，信義房屋民生店專案經理陳泓源表示，首先屋況部分，陳泓源建議，實地看屋時不妨採「上下探查、左右觀望」，上下看看天花板、牆面高處是否有水漬、壁癌或是水泥剝落等滲漏水狀況，低頭踩踩地面，觀察樓板平整度、有沒有凹陷；左右則瞧瞧窗框狀況，並且順手開個水、沖沖馬桶試試看管線是否暢通。此外室內還需要再確認結構，但遇「包好包滿」的裝潢該如何判斷？陳泓源特別分享幾個房屋「素顏」區：室內檢視維修孔、室外看看梯間與地下室，老公寓則建議可再觀察前後陽台，因這幾個地方都是不太會用裝潢修飾之處，較能窺見建物結構原始狀態。在生活品質方面，陳泓源分享自身經驗，當年第一次買房時，晚上就至少去看了三次。由於白天大多數人都不在，下班時間才是生活的真實樣貌，因此建議自住的民眾，遇到心儀的物件不妨晚上也走一趟，觀察鄰居型態、車流噪音、感受實際入住之後會經歷的氛圍。最後房屋價值部分，陳泓源分析物件價值來自於整體社區，而不是單一戶別，建議可從管理品質、住戶結構與公設維護來判斷，其中管理品質的觀察訣竅在於看「梯間」，是否充斥雜物、乾淨與否都與管委會運作狀況相關，此外，地下室狀況也是判斷管委會修繕積極度的要點之一。除了多方觀察，陳泓源建議，也可和管理員、其他住戶聊聊社區、物件等等，有機會可以獲得不同角度的看法；關於網友提到的物件賣很久但問不出所以然，陳泓源也分享，物件銷售期很多時候與價格有關係，如若多方探查確實沒有其他狀況，不妨排序自己心中在意的點、物件是否符合這些條件，都是幫助自己下決定的關鍵。缺乏經驗的首購族若不知從何下手，可尋求房仲協助，特別是擁有一條龍服務的全直營體系品牌，如信義房屋，從前端屋況查檢到代書服務、售後保固等等，都有一定的服務水準，品質不因跨店、跨區而有落差，透過專業第三方來釐清資訊、理解風險後，在安心與理性的基礎上，做出重大的人生決策。