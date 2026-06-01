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日前新北市府審議通過土城區沛陂段、三重區頂崁段兩件工業區都市更新案，完工後預計可引進約1320位就業人口，年平均創造逾56億元產值，成為新北產業升級的重要指標案，引起市場關注。安信建經表示，AI帶動全球供應鏈與高科技產業擴張，企業投資動能持續強勁，讓台灣工業不動產市場出現「缺地、缺廠辦」現象，也間接將更新轉型浪潮推入老舊工業區；資產活化效益佳，加上政府祭出相關補助，使地主參與意願逐漸提升。根據商用不動產專家信義全球資產，統計內政部實價登錄資料，自2023年至2025年期間，三重區5000萬以上之廠辦交易量，總計為122筆，其中屋齡5年內的新廠辦，件數佔比超過7成，顯示在企業轉型升級與舊換新趨勢下，屋齡較新的廠辦易獲市場青睞，未來市場性讓老舊廠房改建成新廠辦，成為資產活化熱門選項之一，打動猶豫是否重建的地主，同時也吸引企業積極投入工業區都更行列。安信建經總經理張峰榮分析，此次都更審議通過的兩案位於三重及土城區域，屬雙北核心，發展皆超過半世紀，未經重建的廠房實難符合現今高科技產線的需求，但具備成熟工業聚落、交通便利及產業鏈完整等優勢，對企業仍具吸引力。截至今年4月統計，新北市工業區多元都更申請案件已達83件，申請基地總面積約66公頃，並且持續增加中；張峰榮認為，舊廠重建為現代化且符合ESG的綠建築、智慧型廠辦，除可提升營運效益、增加地主重建信心，甚至能帶動工業區聚落的都市更新及活絡市場交易，因此也是市府推動都市更新的重點區域，其中三重工業區都更申請量更高居全市第二，近期加上頂崁工業區都更案過審議題發酵，安信建經接獲諮詢重建需求激增。為快速解決當地業主關心議題，安信建經特別攜手信義全球資產，於6月25日舉辦「工業區企業健診活動」，內容包括整合市場分析、法令政策、重建規劃，以及資產配置等地主關心議題，協助工業區業者評估現有舊廠的資產狀況、是否適合重建，以利加速自身資產活化與升級、掌握現今產業轉型的最佳契機。歡迎有興趣的企業主與地主洽詢，線上報名連結：https://reurl.cc/Zlvd6V。