我是廣告 請繼續往下閱讀

一間承載老奶奶一生記憶的老宅，歷時兩年才終於找到理想買家。這是信義房屋王煒智服務信念的縮影。從百貨儲備幹部跨界房仲，他憑「先義後利」的精神獲新北市傑出不動產經紀人員肯定，如今更矢志把這份精神傳承下去。王煒智出社會後原本希望投入金融業，卻因緣際會進入百貨業擔任MA儲備幹部。工作一年後，他發現公司核心仍在建築與營造，個人發展空間有限，開始重新思考職涯方向。女友父親在建設公司任職，讓他更深刻感受到房地產的產業潛力，「當時女友爸爸給她的零用錢，一個月就有四萬元，比我的薪水還高。」希望能出人頭地、有能力成家立業，他在深入了解房仲業文化後，選擇加入正派經營的信義房屋。真正進入房仲業後，他才發現自己對工作的想像有極大落差「以前在百貨業做的是銷售，本來以為賣房子也是銷售，後來才知道，不開發就沒有客戶，沒有客戶就不會有成交。」剛入行時難免感到挫折，更難熬的是，剛進公司第一、二個月正值最辛苦的適應期時，爺爺突然過世，他只請了一天假就回到工作崗位，「那時候真的很水深火熱。」而在銀行上班的母親，起初也不支持他投入房仲業，隨著他慢慢做出成績、獲得越來越多獎盃與肯定，家人也逐漸改變看法。一次更深刻的挫折，讓他徹底思考服務的本質：一名深度洽談的客戶，最後卻選擇找外區業務服務同一個案子，原因是認為他的服務「包裝感太重」，沒有真正站在客戶立場著想，「我是否只想著成交，卻忘了真正應該先站在客戶角度思考？」這個問題，成為他此後服務心態的轉捩點。王煒智認為，房仲服務沒有標準答案，每位客戶需求不同，服務方式也必須客製化。有的客戶喜歡接地氣的互動，有的客戶希望感受到專業感，因此服務方式必須彈性調整，而非一板一眼。最讓他難忘的，是一間位於中和、歷時兩年才成交的透天案件。屋主是一位80多歲的老奶奶，房子是全家的起家厝，承載大量情感；加上過去曾遭惡房客拖欠租金、還得貼錢請人搬離，讓全家對房屋處置格外謹慎。兒女希望母親搬到有電梯、生活更便利的住宅，老奶奶卻對老家難以割捨，也期望能賣到理想價格。王煒智來回溝通超過十次，不斷建立信任感。最終，一位住在附近、有照顧長輩需求的買方，願意開出理想價格，希望讓父親住在一樓方便互相照應，雙方理念與需求意外契合，成就了這筆交易。「最有成就感的，不是成交本身，而是幫客戶真正解決問題，感受到他們真心的感謝與信任。」王煒智表示，他始終相信「一次服務，一輩子的朋友」，成交從來不是結束，而是服務的開始。也因為如此，許多客戶後續都願意主動轉介紹，形成良性口碑循環。今年，王煒智也將挑戰店長職務。他表示，現階段業績目標已逐步達成，更希望將經驗與觀念傳承給學弟妹。「過去單打獨鬥，目標都是為了成就自己；當自我滿足後，很快就會失去方向。一群人才能走得更遠，當目標是讓別人變得更好，自己的人生也會因此持續進步，變得更加精彩。」