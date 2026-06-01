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▲林襄分享過往恐怖戀情。（圖／11點熱吵店YouTube）

林襄不僅是啦啦隊女神更是綜藝節目《11點熱吵店》的助理主持人，日前她在節目中分享自己過去的戀愛經歷，坦言曾交往一個比自己大很多歲的男生。林襄說這任男友經常透過貶低的方式來PUA她，會嫌棄她很沒質感、像屁妹，讓她大受打擊，整個人越來越沒自信，甚至開始反問自己「是不是我不夠好？」過往遭遇讓人心疼。林襄回顧這段戀情，她說自己當時還很年輕，男生比她大很多歲，「」。林襄說自己當時深受男友影響，變得越來越自卑，「我就會真的走路的時候越來越萎縮，我以前也是一個很開朗的人」。而男友不僅貶低林襄，還會故意不回她的訊息，或是在家把她當空氣、透明人，林襄只能卑微反省是不是她哪裡做得不夠好？她也坦言自己到最後明知這是一段不健康的關係，仍無法自拔，「那時候的你就是真的卡住」。所以當林襄聽到其他來賓分享被PUA的遭遇，她也深有感觸，忍不住沉浸在這段恐怖回憶中。好在如今的林襄已經走出陰霾，她說自己現在碰到不合適的戀愛對象，會去反思「他這樣對我合理嗎？」如果自己都覺得不合理，就會趕快離開，不會糾結在其中。