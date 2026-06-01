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當頂尖的精密工程學碰上足球歷史上最頂尖的運動員，究竟誰能勝出？NASA（美國國家航空暨太空總署）前工程師、現任百萬知名科普YouTuber羅伯（Mark Rober），在去年完成了一項震驚科技界與足壇的瘋狂計畫。他耗時數月打造了一款「AI機械守門員」，並直接向葡萄牙足壇傳奇巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）下戰帖。這場「人機大戰」的影片隨著世界盃熱潮再度被網友翻出，引發全球球迷與台灣社群的熱烈討論。羅伯過去以「倉鼠防盜迷宮」、「亮粉炸彈懲罰包裹」等瘋狂的科學實驗聞名，然而這場足球實驗的起因非常浪漫。曾夢想成為職業足球員的他，在倫敦溫布利球場的一場慈善賽中，意外在9萬名觀眾面前踢進一球。這份熱血讓他興起「挑戰職業」的念頭，但在被美國足球傳奇名將唐納文（Landon Donovan）用職業地獄菜單無情打臉後，羅伯意識到自己的肉體無法成為職業球員。於是他轉念一想：「如果我不能成為職業球員，那我就用精密的工程技術，打造出一個擊敗職業球員的怪物。」因此為了應付時速高達80英哩（約128公里）、從12碼處飛來只需要250毫秒（0.25秒）的十二碼罰球，羅伯集結了頂尖團隊，在倉庫裡展開了瘋狂的研發。這台機器守門員的規格堪稱軍事級，視覺系統裝設了22台高速紅外線攝影機，每秒高達500幀，搭配球上的反射貼紙，每6毫秒就能在三維空間中解算出誤差僅1毫米的球路軌跡。在動力輸出方面，它搭載兩台50匹馬力的巨型馬達，驅動碳纖維強化戰車，能以時速超過40英哩的速度在球門線上橫移。研發過程中，羅伯找來全美頂尖的大學聯賽射手測試，歷經無數次機器手臂被射斷、面板被轟碎的失敗，並將馬達輸出功率逼到極限的250%後，機器人終於達成了對業餘和大學球員幾近絕對封鎖的恐怖境界。太綜藝？C羅前幾腳放水用左腳 最後一擊肉眼秒破AI漏洞當機器人面對最終大魔王C羅時，真正的神話誕生了。眼尖的網友和球迷發現，C羅一開始似乎為了綜藝效果，刻意不拿擅長的右腳，而是放水改用左腳輕鬆試探，這幾球也順利被能快速橫移的機器人擋下。不過，當C羅開始認真觀察這個在軌道上滑行的鐵片後，他敏銳的直覺瞬間抓到了破綻。C羅發現，機器人雖然橫移速度極快，但在球門最底部的左右兩側死角，存在著一個物理構造上完全覆蓋不到的幾公分縫隙。在最後一擊中，C羅換回招牌右腳，皮球擦著門柱與機器人的極限防禦邊緣，死死鑽入網中，引來全場沸騰。這段影片近期在社群平台上再度引發瘋狂討論，球迷紛紛留言大讚C羅的恐怖球商。有網友直言，射10球有9球角度不夠刁鑽的話，對機器人根本無用，C羅這腳是真的猛，更有眼尖球迷笑稱，C羅前幾腳用左腳根本是怕一腳射完就沒鏡頭了，最後那腳換回右腳才是認真的。同時也有台灣球迷大開動漫梗玩笑，幽默表示以這種防守率基本無敵了，看來只能叫柯南來踢。