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鴻海加碼投資法國 這次選擇AI解決方案

佩克雷斯來台 將與鴻海、聯發科會面

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）今（1）日表示，由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年舉辦的「選擇法國」招商高峰會，與會的鴻海董事長劉揚偉將會宣布在法國的半導體封裝廠將在今日動土，以及另外將在法國再投資1.2億歐元與布爾電腦（Bull）合資成立AI公司，打造歐洲第一個AI解決方案。龍燁表示，「選擇法國」（Choose France）是由法國總統每年舉辦經濟招商高峰會，每年都會是宣布法國重大海外投資的時機，今年同樣都有來自各國的投資，但尤其對於鴻海相當重要，因為劉揚偉將會與馬克宏會面，當面分享兩大重要投資。第一，鴻海去年就宣布，將與法國Thales SA以及 Radiall SA斥資2.5億歐元（約新台幣91億元），要在法國投入半導體先進封裝。今日宣布的消息將會是雙方合資的公司將叫「Tessalia」，並且將在法國西南方城鎮勒巴爾普（Le Barp），進行動土典禮，目標是2029年投產，並在2033年達到5000萬封裝產能，將會應用在歐洲航太及通訊設備上。他強調，台積電目前已經選擇在德國蓋晶圓廠，而法國接續歐洲尚未成形的先進封裝，更加強化歐洲半導體供應鏈。第二則是是有關於AI資料中心及AI，鴻海將與法國知名先進電腦及AI公司布爾電腦（Bull）一同在法國投資1.2億歐元（約新台幣43.8億元），一同提供AI解決方案，地點將會選在法國西部的昂熱（Angers）。他補充，劉揚偉去年來到法國時對於法國AI發展備感興趣，因此將與布爾電腦生產歐洲從來未見的AI 系統，認為這將會與日本軟銀（SoftBank）在法國投資互相契合。龍燁表示，這意味著台灣不僅僅將會有半導體產業，也有AI基礎設施投資。對於馬克宏與劉揚偉會中會談論什麼？他表示，馬克宏總統應該會給予鴻海高度的投資策略協助，確保這些投資都可以如期如質完工。鴻海也有在關心投資案是否也會得到歐洲聯盟委員會 (European Commission)支持。▲「選擇法國」（Choose France）是由法國總統每年舉辦經濟招商高峰會，每年都會是宣布法國重大海外投資的時機，今年同樣都有來自各國的投資，但尤其對於鴻海相當重要，因為劉揚偉將會與馬克宏會面，當面分享兩大重要投資。（圖╱記者林汪靜攝）另外，他也提到這次台北國際電腦展（COMPUTEX），法國重要企業如SiPearl、布爾電腦、Pasqal 等都會來參展，而法蘭西島大區主席瓦萊麗·佩克雷斯（Valérie Pécresse）同樣也會來台，法蘭西島大區是法國相當富裕的地區，同樣也會負責基礎建設，尤其是AI 基礎建設，同樣也會跟台灣的知名企業領袖會面，如鴻海、緯創、技嘉、聯發科等，更會與工研院碰面。