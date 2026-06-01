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▲王林坦言自己在家會全裸。（圖／翻攝自王林IG@ourin_ringoooo）

日本女星王林近日登上綜藝節目《踊る！さんま御殿！！》，大方分享自己的生活習慣再度引發討論，她坦言自己在家時習慣維持最自在的狀態，因此長期以來都是「裸體派」，幾乎不喜歡穿著衣物在家活動，這番發言曝光後立刻成為節目焦點，也讓主持人與來賓相當驚訝，此外由於她家擁有大面積落地窗，因此在外施工的工人看到全傻眼，而她也在節目上喊冤，直呼：「這明明是我家！」王林透露，目前居住於東京的住家擁有大面積落地窗，室內採光相當充足，由於她偏好寬敞且開放的居住環境，因此平時鮮少拉上窗簾或使用百葉窗，她笑稱不管在家中哪個角落活動，幾乎都能從外面清楚看見室內情況，但自己並不特別在意，反而十分享受這種沒有壓迫感的生活方式。不過這樣的習慣最近卻因大樓外牆整修工程出現意外插曲，王林表示約半年前住處開始進行外牆施工，許多工人需要透過繩索垂降至窗外或進入陽台作業，由於她平時維持原本的生活模式，導致多次與施工人員突然打照面，面對這樣的狀況，她雖然覺得有些尷尬，卻依舊沒有改變自己的生活習慣。當被問到工人是否曾看見自己的裸體模樣時，王林毫不避諱地回答，如果對方有看向室內，應該多少都會注意到，她表示自己其實不會因此感到害羞，反倒是看到工人露出不知所措的表情時，才讓她感到有些困擾，這番直率發言讓現場來賓忍不住大笑，也成為節目中的熱門話題。主持人明石家秋刀魚聽完後忍不住提出疑問，認為既然知道外面有人施工，穿上衣服不就能解決問題。沒想到王林立刻反問，為什麼是自己改變習慣去配合別人：「這明明是我家！」她甚至開玩笑表示，對方闖入自己的生活視線範圍，理論上應該是工人付費給她才對，這段超有個性的回應瞬間引爆全場笑聲，也讓網友直呼相當有王林的風格。