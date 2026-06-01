2026大選在即，民進黨至今仍未徵召新竹縣長選將，據悉竹北市長鄭朝方已點頭答應征戰，將挑戰國民黨參選人徐欣瑩，民進黨也預計本周三召開選對會決議通過，同日下午由主席賴清德親自宣布並授帶。 我是廣告 請繼續往下閱讀 國民黨新竹縣長初選打內互打，立委徐欣瑩、副縣長陳見賢殺得刀刀見骨，最終由徐欣瑩出線，而民進黨則屬意由竹北市長鄭朝方參選，據悉就連主席賴清德都親自勸進，盼拿下超艱困選區，但鄭朝方遲未答應。據悉鄭朝方已點頭答應征戰新竹縣徐欣瑩，民進黨預計本周三召開選對會決議通過，同日下午由主席賴清德親自宣布並授帶。 相關新聞 直攻新竹縣長選戰？鄭朝方未登記連任 傳下周黨中央徵召徐欣瑩新竹縣十拿九穩？鄭朝方傳萌退意！吳子嘉揭背後原因曬沈伯洋蹲地請益照 陳水扁：嗆賭100萬的阿珠議員輸定了！沈伯洋勝選捐百萬惹議！秦慧珠：賭蔣勝選捐錢搞不好被檢調調查 陳威叡編輯記者從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 民進黨新竹縣長鄭朝方徐欣瑩賴清德國民黨陳見賢