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2026大選在即，民進黨至今仍未徵召新竹縣長選將，據悉竹北市長鄭朝方已點頭答應征戰，將挑戰國民黨參選人徐欣瑩，民進黨也預計本周三召開選對會決議通過，同日下午由主席賴清德親自宣布並授帶。國民黨新竹縣長初選打內互打，立委徐欣瑩、副縣長陳見賢殺得刀刀見骨，最終由徐欣瑩出線，而民進黨則屬意由竹北市長鄭朝方參選，據悉就連主席賴清德都親自勸進，盼拿下超艱困選區，但鄭朝方遲未答應。據悉鄭朝方已點頭答應征戰新竹縣徐欣瑩，民進黨預計本周三召開選對會決議通過，同日下午由主席賴清德親自宣布並授帶。