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捷克參議院議長韋德齊今（1）日率團訪問，清晨剛落地，中午直奔立法院，他在致詞時除感謝立法院長韓國瑜邀請訪問，更從包包中拿出一隻木製捷克小獅子，並親曝背後深意：牠有個很特殊的特性，跌倒的時候總是重新站起來，祝福院長和各位，台捷關係總會站起來，精神像捷克獅子那麼大。韋德齊今致詞表示，很榮幸、高興有機會第二次訪台，而上次來訪台是游錫堃院長邀請訪問，這次他應韓院長邀請，證明我們友誼超越黨派，顯示台捷兩國友誼很真實，超越政治黨派。韋德齊提到，他更高興這次陪同代表團有前參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的女兒溫索娃（Vendula Vinšová）一同訪台，最初提出訪台想法的就是柯佳洛，他很高興繼承他的想法，並完成他的遺願。而韋德齊說，他個人把台灣和捷克間的友誼刻在心裡，但是大家看不見，所以他決定將友誼表現在背包上，上面有台灣和捷克的小徽章。接著，韋德齊更從包包中拿出一隻木製的小獅子，上面則有台灣、捷克國旗，他說，這是捷克的獅子，捷克的獅子滿意、高興的時候會這樣點頭，還有個很特殊的特性，就是跌倒的時候，總是重新站起來，所以祝福院長和各位，台捷關係總會站起來，大家精神像我們獅子那麼大。