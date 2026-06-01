台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）6月剛開始就有強檔新品上架！寶可夢官方今（1）日宣布，寶可夢與初音未來聯名商品「18 Harmony Stage」 ，即將於6月6日（六）上架，包含大尺寸毛毯、運動毛巾、徽章套組等充滿演唱會風格的商品，預期也將引發兩邊粉絲的搶購潮，官方也提供免到現場排隊的線上購買管道，還能提前一天確定是否買到！
寶可夢公司自2023年起與初音未來合作的官方音樂與視覺合作企劃「Pokémon feat. 初音ミク Project VOLTAGE」，而今年的周邊商品在1月底於日本寶可夢中心上市，到了6月份終於輪到台北寶可夢中心上架。
本次聯名商品採用了全新繪製的藝術插畫，主角為企劃中登場的18種屬性「寶可夢訓練家 初音未來＆搭檔寶可夢」，以每3種屬性組成一個團體，描繪初音未來與搭檔寶可夢們在6個不同舞台上演出的模樣，商品陣容一共多達23款，包含觸感柔軟的大尺寸毛毯、運動毛巾、徽章套組等充滿演唱會周邊風格的商品！
如果是週末沒辦法到台北信義區寶可夢中心現場排隊的粉絲也不用擔心，台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）表示，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於6月5日（五）16時00分在線上販售。
■6月6日台灣寶可夢中心新商品清單
徽章套組 PokéMiku 18 Harmony Stage (miracle bloom* / DISTOXIN / Crysta◇Vista / Tempestella / nihil. / M!XTUИ3) $370
托特包 PokéMiku 18 Harmony Stage $740
附扣環雙面綁帶 PokéMiku 18 Harmony Stage $450
運動毛巾 PokéMiku 18 Harmony Stage $500
毛毯 PokéMiku 18 Harmony Stage $740
證件套 PokéMiku 18 Harmony Stage $370
相片卡套 PokéMiku 18 Harmony Stage $400
A4文件夾 PokéMiku 18 Harmony Stage $100
貼紙套組 PokéMiku 18 Harmony Stage $250
拼接立牌收藏系列 PokéMiku 18 Harmony Stage（共6款 隨機） $420
連帽上衣 PokéMiku 18 Harmony Stage $1,740
運動夾克 PokéMiku 18 Harmony Stage $2,220
T恤收藏系列 PokéMiku 18 Harmony Stage（共6款 隨機） $780
台灣寶可夢中心6月入店整理券發放實施日期
6月5日（五）、6日（六）、13日（六）、19日（五）、20日（六）、27日（六）、28日（日）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
