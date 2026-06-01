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▲唐藝昕選歌對上曾沛慈，孫怡一針見血的分析讓全網笑翻。（圖／翻攝自微博）

中國節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）近日進入四公（四次公演）準備階段，最新播出四公跨團雙人合作的選歌環節。其中，唐藝昕想要選擇〈雪人〉這首歌，不料已經被曾沛慈先行選走，她選的話只能跟曾沛慈PK，讓她超崩潰不知道該怎麼辦，一旁隊員幫她冷靜分析，孫怡還超直白吐槽：「妳百分之九十九輸。」唐藝昕在四公的跨團雙人合作選歌環節中超崩潰，只會唱〈雪人〉的她在看到曾沛慈先行一步選這首歌後，陷入無限拉扯困境。孫怡鼓勵她選自己想唱的，但在唐藝昕往前走後，馬上忍不住吐槽：「保輸嗎？那不是。」被江語晨笑說：「妳別講話。」雖然帶著隊友的支持走到前面，但唐藝昕看到曾沛慈名字後，又忍不住退縮，孫怡跟江語晨先後上前給她建議，孫怡超直白分析：「這個妳擅長，但妳百分之九十九輸，妳想贏還是唱妳擅長的？」江語晨則認為先選另一首還沒人選的〈短髮〉比較保險，不過孫怡把選擇權給唐藝昕，「妳想贏還是想唱妳想唱的歌？」最終唐藝昕認為自己只會唱這首，唱其他更不行，所以還是選擇了〈雪人〉。而這段對話也讓網友笑翻，「好中肯的建議喔！笑死」、「跟沛慈比唱歌百分之九十九輸倒是好笑哈哈哈」、「與其在乎輸贏 不如選自己喜歡好發揮的，贏了算撿到，輸了至少有個好舞台」、「選想唱的歌（保輸）還是想贏，真好笑。」