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▲王宥忻（如圖）和翁承旭曾經結過一次婚，離婚後又找回彼此，選在2026年5月最後一天辦婚禮。（圖／女神愛啪啪IPAPA提供）

「財富女神」王宥忻過去曾嗆老公翁承旭（翁總）去吃屎，夫妻倆經歷離婚後世紀大復合，在5月最後一天，兩人舉辦了一場馬卡龍風夢幻婚禮。整場婚宴不收禮金，王宥忻還揪了身邊連同自己共9對愛侶一起換上禮服走紅毯，同時慶祝兩人創辦的美業品牌一週年。現場更是星光熠熠，還有總身家超過15億元台幣的女團「F40」成員，皆披上婚紗帶著另一半亮相，像是在辦跨年晚會一樣華麗。談到兩人破鏡重圓的過程，王宥忻在婚禮現場，絲毫不避諱過去自己的傲慢。她坦言自己過去只懂賺錢，又對老公頤指氣使，根本不懂得愛人。她笑著回憶兩人過去的荒謬互動，有次老公浪漫開撩對她說：「我要吃妳。」沒想到當時脾氣火爆的她竟毫不留情地狠嗆對方：「那你去吃屎吧你。」結果翁總非但沒發脾氣，還幽默化解回擊：「我不許妳這樣說妳自己。」土味情話的反應逗樂全場，也讓王宥忻直呼老公實在太有智慧。經歷了離婚的低潮與反思，王宥忻在結婚誓詞中忍不住落淚向翁總告白：「謝謝你成為我的主人，把我這匹桀驁不馴的野馬馴服了。」 她表示，現在根本不在乎什麼財富女神的頭銜或賺多少錢，唯一想做好的事情就是當好翁總的老婆。這場婚禮由兩人的寶貝兒女擔任花童，而全場最催淚的橋段，莫過於曾與王宥忻關係降至冰點的爸爸，這次親自牽著她的手步入會場。王宥忻表示，自己從小在父母為錢爭吵、家庭破碎的陰影下長大，現在父女迎來世紀和解，爸爸不僅牽著她走紅毯，還對她說：「沒想過有一天能牽著女兒的手交給另一個男人，祝福你們能一直幸福。」王宥忻表示，自己過去從沒辦過婚宴，這次不僅要圓夢，主打結婚續約日的新概念。她以過來人身分表示，很多夫妻婚後就把重心放在小孩或工作上，忘記了另一半的付出，如果不去體會對方的付出、不懂得換位思考，這種缺乏感恩的惡性循環，會讓家庭關係疏離。因此她大聲呼籲大家的婚姻每年都要續約，期盼透過這場活動，帶領更多人重新擁有幸福的能力。