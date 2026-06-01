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中東戰事從2月底開始影響油價，4月時國際航線客運燃油附加費因此調高，短程調高到45美元、長程變成117美元。今（1）日民航局宣布，由於航空燃油價格近期下跌，短線調降為35美元（約1097元台幣）、長程將為91美元（約2853元台幣）。民航局在2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達40美元」為不收費的第1級距，「40美元—未滿50美元」為開始收費的第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。依據中油今日公告的國際航線航空燃油價格，由每桶208.78元調降為160.1美元，為自第18級距降為第14級距，國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費短程航線由45美元調降為35美元，長程航線由117美元調降為91美元，本月7日起生效。民用航空局已要求業者充分揭露相關資訊，以維護消費者權益；另已請航空公司應以適當方式揭露相關背景資訊（如油料成本占總成本比例或計算方式等），以化解消費者疑慮。依台灣中油股份有限公司2026年6月公告航空燃油平均一桶價格（USD160.10），及基準油價每桶USD40.00。華航表示，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為USD384.32與USD82.87。扣除奉准徵收之附加費後，自行吸收部份佔新增燃油成本支出之76.32%與57.76%。