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韓國軍工巨頭韓華集團旗下主要的航太與國防公司「韓華航空航太（Hanwha Aerospace）」，今早傳出位於大田的工廠發生爆炸事故，目前已造成5人死亡2人受傷。韓國總統李在明稍早也發聲，強調將全力救援。根據韓聯社報導，事發時間於今日上午10點59分左右，韓華航空航太大田工廠發生爆炸，消防單位立刻前往滅火。韓聯社指出，這家工廠是韓華生產航空、國防和航太工業相關設施和設備的重點設施。至於爆炸起火原因，初步推斷是工廠內部推進器爆炸起火，但詳細原因仍待滅火後進行完整調查。李在明則在爆炸事故後下達指示，強調將調動一切可用資源進行救援和恢復，並防止未來再次發生類似安全意外事件。報導提到，韓華航空航太大田工廠負責大型推進系統的開發、推進劑混合與填充，以及地對地武器武器系統的研發等工作。韓華航空航太的前身為韓華集團於2015年從三星集團收購的國防子公司，該公司從原有的航太業務出發，逐步擴展至太空、航空以及陸海空國防產業的全領域，並在集團內確立了核心主力企業的地位。然而，由於工廠內火藥及煙火類產品，也被認為存在公共安全危險性，一旦發生事故，就可能如這次一樣造成重大人員傷亡。在研發多管火箭發射系統等武器推進裝置的過程中，必須處理容易因衝擊、摩擦或高溫而引發爆炸或起火的物質。因此法規明文規定必須進行更高標準的設備與作業流程風險評估，確保安全措施到位。