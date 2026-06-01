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對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）近日透露，立法院長韓國瑜本月稍早率跨黨派立委訪問歐洲期間，曾拒絕與IPAC會面，且希望脫離IPAC框架和歐洲各國國會議員接觸。對此，IPAC台灣共同主席、民進黨立委范雲今（1）日指出，2年前IPAC在台舉辦年會時，民進黨與民眾黨立委皆有出席，國民黨卻無人參加，並稱未收到邀請，但IPAC表示曾三度邀請且有公文。范雲質疑，藍營可能是因擔心得罪中國而缺席，並呼籲國民黨未來積極參與IPAC，因該組織不預設政治立場，大門也一直為藍營敞開。范雲今表示，2年前IPAC在台灣舉辦年會時，民進黨約有10位立委參與，民眾黨也有3至4位立委出席，國民黨卻沒有任何立委到場，而藍營一開始就聲稱未收到邀請，但IPAC秘書處表示三度發出邀請，更出示寄送給立法院長的公文，但國民黨後來就拒絕回答，也不解釋為何不派人參加。然而，范雲透露，許多藍委曾私下表示他們不排斥參與，但最終沒有一位藍委公開出席，恐是因國民黨一直很擔心得罪中國，所以不願出席這個在全球重要的跨黨派國會外交組織的活動。范雲呼籲，雖然這次韓國瑜可能是因行程或其他因素，未能與裴倫德在倫敦會面，但仍期待未來無論是年度大會或其他活動，國民黨都能積極參與。尤其，她與民眾黨立委陳昭姿同為台灣IPAC共同主席，IPAC的大門一直為國民黨敞開，該組織雖然主要討論對中政策，但未預設特定政治立場，各國議員也涵蓋不同的立場包含左派、右派、親中、抗中等立場。