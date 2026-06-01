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自曝高中成績曾倒數 首度以「前鄰居」身分走進北一女

以「Solivagant」勉勵畢業生 不要急著定義自己

送畢業生三大祝福 好奇心、接受不完美、珍惜同行者

前總統蔡英文今（1）日受邀出席北一女畢業典禮，除了向畢業生送上祝福，也分享自身求學經歷與人生體悟。她坦言，國中畢業時原本有機會成為北一女學生，但因差了2分，最終進入中山女中就讀。蔡英文也勉勵，人生許多看似遺憾的結果，往往只是另一段旅程的開始。蔡英文表示，北一女對她而言一直是相當特別的學校，過去擔任總統的8年間，每天都在總統府工作，而北一女就在隔壁，然而始終沒有機會正式踏入校園參與活動。蔡英文笑稱，今天終於能以一位「在隔壁工作很久的前鄰居」身分走進北一女，親自向畢業生獻上祝福，也彌補多年來的遺憾。談及學生時代，蔡英文提到，國中畢業的時候，母親本來很期待她可以穿上綠色制服，結果差了2分，最後穿上了中山女中的白色制服；此外，小英更透露自己高一第一次段考時，全班58人中僅排名第51名，連父親都為她感到擔心，但事後回想，她反而慶幸自己沒有考上北一女。蔡英文認為，成績、排名與外界期待，往往會帶來沉重壓力，尤其北一女學生長期背負優秀光環，更容易陷入必須一直成功的框架之中。蔡英文特別提到今年畢業典禮主題「Solivagant」，意指享受獨自旅行、自在探索世界的人。她表示，一個人走路並不代表孤單，能夠與自己和平相處，正是成長的重要開始。她也再次向畢業生喊話：「不只不要被別人定義，也不要太急著定義自己。」蔡英文指出，畢業生才正要出發，未來人生將遇見不同的人、不同的城市，以及還想像不到的自己，因此不要過早認定「我只能這樣」，也不要太急著，用別人的標準，決定自己應該成為什麼樣的人。蔡英文也分享總統任內的經驗，執政8年間經常面臨沒有標準答案的難題，有時候一項決策會遭遇各方不同意見，也不可能讓所有人滿意；然而這些經歷讓她理解到，真正的強大並非永遠不害怕，也不是永遠知道答案，而是在面對不確定時，仍能冷靜尋找方向、方法與夥伴。所以，「Solivagant」不只是學會與自己同行，更是在認識自己後，懂得珍惜身邊一起前進的人。蔡英文也向畢業生送上3項祝福，，因為人生許多重要答案不在考卷裡，而是在願意多問一句、多走一步之後逐漸浮現；她鼓勵學生不必每個階段都表現完美，疲憊時可以休息，迷惘時也能停下腳步重新認識自己；蔡英文表示，北一女三年的青春歲月將成為人生珍貴回憶，即使未來各奔東西，也別忘記曾有一群人穿著綠制服一起努力、一起成長。最後，蔡英文祝福所有畢業生都能成為自在的「Solivagant」，帶著好奇與勇氣出發，在人生道路上成長為自己喜歡的模樣。