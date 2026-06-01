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▲馬刺獨角獸文班亞馬（Victor Wembanyama）例行賽曾受到時間限制，但他將在總決賽迎來全面解封，攻防兩端完全進化，將被視為擊潰尼克10連勝神話的終極武器。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）率隊擊敗雷霆，賽後握拳淚崩，這是他繼17歲時於U19世青舞台敗給「宿敵」霍姆格倫後，第一次在大賽上擊敗這位一生之敵。（圖／美聯社／達志影像）

▲聖安東尼奧馬刺隊在驚滔駭浪中以111：103擊敗衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，系列賽4：3晉級到總冠軍賽。馬刺主將文班亞馬（Victor Wembanyama）生死戰得到22分7籃板。（圖／美聯社／達志影像）

224公分的身軀在球場中央彎下了腰，雙手掩面，淚水毫無保留地混著汗水流下。這是聖安東尼奧馬刺隊在西區決賽搶七大戰擊碎雷霆隊後，最震撼人心的一幕。年僅22歲的法國天才文班亞馬（Victor Wembanyama）沒有把情緒藏起來，他在全世界球迷面前哭紅了眼。這無關軟弱，更像是一封寄給過去兩年坎坷命運的成長信，字裡行間寫滿了救贖，且僅僅為他的傳奇生涯畫下了一個逗號。自2023年以天選之子姿態降臨聖安東尼奧以來，全聯盟對文班亞馬的期待近乎苛刻，要求他展現全能的統治力。他確實做到了，連續壟斷阻攻王、全票奪得最佳防守球員（DPOY），並在昨日以22分、7籃板的表現全票榮膺西區決賽MVP。然而，世人往往只驚嘆於他非人類般的身體天賦，卻忽略了他這兩年走得有多麼步步驚心。去年2月，嚴重的「深層靜脈血栓」突然襲來，毀了他文班亞馬的第二個賽季，被迫提前報銷；與此同時，像父親一般引領他前進的傳奇恩師波波維奇（Gregg Popovich）因輕微中風不再職掌教鞭。對於一個隻身跨海挑戰最高殿堂的年輕小將來說，籃球與依靠在最巔峰的時刻同時被奪走，那是多麼沉重的命運打擊。「生命並非永恆，我感激我正在走過的每一步。」這場大病沒有擊倒他，反而讓他提早看透了職業生涯的無常，進而將球場視為最神聖的避難所。他曾說：「我想贏，想贏到我的生命彷彿就取決於勝利一樣。」那股近乎瘋狂的求勝慾，正是從逆境中淬煉而出的鋼鐵靈魂。有趣的是，這並非文班亞馬第一次落淚。今年3月在例行賽驚天逆轉快艇隊後，體力燃盡的他也曾流下眼淚，當時不少酸民在網路上嘲諷他「心理素質太軟弱」。然而，馬刺明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）給了這些質疑一記當頭棒喝。福克斯說，「這正是他偉大的地方，他展現情感是因為他對勝利渴望到了極致。他正拉著我們前進。那些嘲笑他的人，根本沒看過他在訓練館裡為了保養身體、研究影片付出了多少瘋狂的時間。」在這個強調冷酷、不流淚的競技運動中，文班亞馬用淚水重塑了新世代的領袖風範。馬刺青年軍將他的眼淚視為精神核心，他用毫無保留的感性投入，感染了身邊的每一個人。正如代理總教練強森（Mitch Johnson）所言，文班亞馬對自己想成為什麼樣的人和球員，有著令人讚嘆的清晰遠景，那份承諾是生平未見。隨著西區決賽落幕，文班亞馬成為NBA歷史上在挺進總決賽前，能同時在得分與籃板領跑球隊的最年輕領袖。接著他將率領這支充滿凝聚力的隊伍，強碰東區霸主紐約尼克隊。對他而言，奪得歐布萊恩金盃是兒時夢想，而現在機會就擺在眼前。文班亞馬在賽後甚至開玩笑地說，這種頂峰對決的滋味太美妙，他想再重複經歷15到20次，這已經變成了一種毒癮。文班亞馬的淚水告訴了全世界，在外星人般的軀殼裡，裝著一顆比誰都還要純粹、還要滾燙的籃球靈魂。跨越血栓與逆境的眼淚，宣告著一代超級巨星正式打破命運枷鎖、迎來王者的真正誕生。這一切，對文班亞馬而言僅僅是個開始，距離歐布萊恩金盃，他就只差最後四場勝利。