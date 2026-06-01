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▲影歌劇三棲的鳳小岳（如圖），原來小時候還曾經學過布袋戲，他認為藝術就在生活裡。（圖／三立提供）

台劇男神鳳小岳私底下竟然拿著嗩吶大吹特吹、還在布袋戲後台敲鑼打鼓？邁入第37屆的《傳藝金曲獎》即將於6月30日公布入圍名單，主辦單位今（1）日公布，特別邀請影視歌、舞台劇四棲的文青男神鳳小岳擔任本屆宣傳大使。消息一出引發粉絲暴動，鳳小岳也自爆，國小時期曾有一段超狂的傳統藝術背景，不僅站過前台演布袋戲，還精通各種後場樂器。多年來持續跨界創作、給人時尚優雅印象的鳳小岳，坦言在接到《傳藝金曲獎》邀約的第一時間相當驚喜，直呼這是一份新鮮又特別的任務。他表示，這次的合作讓他再次回想起童年與傳統藝術的深刻連結。原來，鳳小岳從小便曾接觸南管音樂，國小時期更直接參與布袋戲演出。鳳小岳表示，當年自己不僅要在前台操偶，甚至還要在後場幫忙吹嗩吶、敲鑼打鼓，「那段時間其實很辛苦也很快樂，有時間就跟隨國寶級李天祿大師的後代老師們學習，不只是技藝訓練，更是一種文化洗禮，是非常美好的回憶。」今年傳藝金曲獎的主題定為「境界_Login漫遊37」，鳳小岳這次以宣傳大使身分「Login」傳藝領域，也希望透過自身影響力，讓年輕世代重新認識傳統藝術之美。他觀察到，在全球化影響下，「現代很多地方看起來越來越像」，因此老祖宗流傳下來的傳統藝術更顯珍貴。鳳小岳表示，自己對藝術境界的追求深深受到家庭影響，從小舞者母親就鼓勵他要對生活保持好奇心，讓他早早體悟到「過生活本身就是一種藝術」。他呼籲大眾多花時間與傳藝共同漫遊，讓文化不只停留在記憶的終點，更能融入現代生活之中，成為探索未來的重要文化起點。第37屆《傳藝金曲獎》頒獎典禮將於2026年8月22日在臺灣戲曲中心大表演廳登場，下午5:30由星光熠熠的傳藝大道拉開序幕，晚間7點正式舉行頒獎典禮。