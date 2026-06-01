今天是6月1日世界牛奶日（World Milk Day），為聯合國糧食及農業組織自2001年設立的節日，由來為提升人們認識牛奶作為乳品營養價值的重要性。台北市政府教育局宣布，響應活動加碼提供2足歲至12歲學童「每週2瓶鮮奶」補助；同步整理「買一送一」7-11、全家、萊爾富、OK四大超商與85度C等全通路優惠。
6/1世界牛奶日！由來、誰發明的？
「世界牛奶日」由聯合國糧食及農業組織（FAO）於2001年正式訂定，由來旨在提升全球對乳品營養價值的認識，並促進乳製品產業的永續發展。
乳品富含蛋白質、鈣質、維生素B群等多元營養素，是支持人體骨骼發展與維持身體機能的重要來源。對於正處於快速成長階段的幼兒、兒童及青少年而言，規律攝取乳品，有助於骨骼與牙齒發育，亦能促進肌肉生長與整體健康。
響應世界牛奶日！台北市政府加碼「每週2瓶鮮奶」補助
為響應6月1日「世界牛奶日」，台北市政府教育局宣布，2026年6月1日至6月7日活動期間，加碼提供台北市2足歲至12歲學童「每週2瓶鮮奶」之營養補助。凡符合資格之學童，於當週可透過合作通路免費兌領2瓶鮮奶。
「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策自114年4月推動；補助對象每週可免費兌領1瓶鮮奶或豆漿，受益人數約22.2萬人，深獲家長與學校肯定。「世界牛奶日」加碼補助，可依既有的方式至合作通路領取2瓶乳品。
買一送一！7-11、全家等四大超商 全通路優惠
7-11第二件5折起！
5月27日起至6月23日，統一陽光高纖燕麥穀奶300ml、統一陽光無加糖高纖燕麥穀奶300ml「第2件5折」、指定瑞穗調味乳290ml（蘋果／巧克力／果汁）任選「第2件6折」，家庭號進口牛乳指定商品折價等期間限定乳飲品優惠。
5月27日至6月9日，CITY CAFE奶油爆米花風味拿鐵享「第二杯半價」優惠；同時還有指定甜點「第二件省10元」，包括鈴鐺小蛋糕、統一蛋糕屋杯子蛋糕、統一蛋糕屋香醇鮮乳蛋糕捲、統一麵包菠蘿奶酥、統一麵包卡士達、香濃維也納牛奶軟法、春上方塊戚風杯（北海道奶霜）、多拿滋香草卡士達生甜甜圈。
全家買牛奶送車！兩件8折起、加59元送積木
即日起至7月7日，鮮乳坊指定鮮乳任選「兩件88折」，
指定品牌鮮奶「兩件8折」起優惠（牧場直送4.0、義美、萬丹、光泉、瑞穗、福樂、林鳳營）。配合台北市世界牛奶日活動，將於6月1日當周「加碼領2瓶乳品」，建議民眾善用全家APP「地圖趣」功能查詢鄰近店舖可兌換品項與商品庫存。
購買鮮乳坊指定商品滿168元，贈送限量「鮮乳坊迷你迴力車」（限量1.8萬個）；購買其他指定鮮奶品牌商品滿139元，加59元獲得限量「
鮮奶自販機積木」（限量5萬個，5款隨機），兼具收藏與療癒感。
全家便利商店參與台北市、新北市、桃園市、新竹市及台中市「
生生喝鮮乳」學童鮮乳供應計畫，目前全台4, 400間店舖提供6大品牌、共14款鮮乳及豆奶飲品兌換服務， 平均每月兌換量達76萬瓶。
萊爾富「買一送一」！
迎接6月1日「世界牛奶日」，萊爾富6月1日至6月14日，Hi Café「大杯特濃拿鐵」買一送一優惠！鮮乳商品最低75元起，「牧選草鮮乳」單件特價75元、主打動物福利認證的「朝純鮮乳」單件特價85元、「林鳳營鮮乳」（全脂／低脂）單件特價86元，人氣果C果昔系列「芋頭戀乳」限時單件特價59元；搭配iPASS MONEY綁定聯邦銀行信用卡結帳，可享「筆筆現折10%」。
萊爾富聯名YouTuber「肌肉山山」第二波鮮食新品，開吃醬切達蛋白麵包、乳酪蛋白麵包、巧克力蛋白蒸蛋糕、韓式牛肉醬夾心三角飯糰、辣炒魷魚夾心三角飯糰；每日早上6:00至9:00早餐時段，購買肌肉山山聯名新品搭配指定飲料，享有優惠價55元，其他時段亦享66元組合優惠。
OK便利商店「買一送一」！
響應6月1日「世界牛奶日」，OKmart今6月1日，初鹿牧場牛奶雪糕85g「買一送一」、「光泉鮮乳936ml（低脂／全脂）」單件特價85元，特大杯莊園美式／拿鐵「同品項買2送1」，
即日起至6月24日，「Niseko新雪口厚奶奶酥／牛奶巧酥160g」任2件109元優惠；「阿奇儂X初鹿牧場牛奶雪糕（煉乳冰沙／酪梨蜂蜜）」單件特價40元。
85度C第二杯半價！
響應「世界牛奶日」，85度C今6月1日，推出4款大杯拿鐵咖啡「第二杯半價」優惠！開喝榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵、重拿鐵咖啡、珍珠拿鐵咖啡。推薦「重拿鐵咖啡」第二杯半價現省53元；限購3組最高可省159元，寄杯優惠再省265元。
鉑金獎豆可同步參與活動限同品項、冷熱任選，大杯加價35元；寄杯辦法依各門市公告，不含外送及電話訂購。
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「世界牛奶日」由聯合國糧食及農業組織（FAO）於2001年正式訂定，由來旨在提升全球對乳品營養價值的認識，並促進乳製品產業的永續發展。
乳品富含蛋白質、鈣質、維生素B群等多元營養素，是支持人體骨骼發展與維持身體機能的重要來源。對於正處於快速成長階段的幼兒、兒童及青少年而言，規律攝取乳品，有助於骨骼與牙齒發育，亦能促進肌肉生長與整體健康。
響應世界牛奶日！台北市政府加碼「每週2瓶鮮奶」補助
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