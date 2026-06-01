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▲鄰居目睹阿順（左）剛生完小孩就被趕走，大晚上和順爸（右）拖著行李離開。（圖／民眾提供）

▲阿順今年2月也被薔妹趕過一次，當時她大著肚子自己拖行李離開。（圖／阿順Threads@yxluck666）

女星薔薔的妹妹林嘉珍和中國籍同性妻子阿順鬧翻，阿順控訴薔妹對她施暴，還在她生完小孩沒多久就將她趕出月子中心，也不准她返回租屋處。對此，薔妹的鄰居今（1）日向《NOWNEWS今日新聞》爆料，兩人確實很常吵架，而且每次吵起來都要叫警察，一個禮拜可以報警3次。鄰居還目睹剛生完小孩的阿順被趕走後，拖著行李離開的背影，相當淒涼。阿順和薔妹去年結婚，並到國外透過人工生殖方式懷孕，今年3月在台灣生下小孩。之後薔爸租房子給兩人住，但他們嫌居住空間太小，又自行搬離到內湖，結果兩人還是不停吵架，甚至打擾到附近鄰居。薔妹鄰居指出，薔妹時常在家中咆哮：「每次和阿順吵架都要叫警察，一個星期可以叫3次。」不僅如此，鄰居還目睹剛生完小孩的阿順被薔妹趕出家門，只能和順爸在大晚上拖著行李離開，背影相當淒涼，讓鄰居感慨：「也是很心疼這個陸配一個人來台灣這樣被對待」。而阿順在自己的Threads上也說到，自己生小孩之前，就已經被薔妹趕過一次了。當時她挺著快9個月大的孕肚，薔妹也毫不留情，將她的東西裝進黑色袋子，總共10幾袋全扔出家門，阿順只能自己拿推車拖行李去找住處，她說自己的項鍊、手鍊等值錢的東西也被薔妹搶過去。至於月子中心是薔爸心疼阿順，所以出錢讓她住的，但阿順說：「我在生產完第9天，她（薔妹）在月子中心把我趕出去，說是她爸付的錢，跟我吵架讓我趕緊滾，在月中動手打我、辱罵我，這些我都有做筆錄交給警察」。目前阿順還指控薔妹霸佔她的婚前財產高達1000萬元，要求薔妹還錢，還稱這些事情薔薔一家人都知道。對此，薔薔今日上午也在臉書寫下千字文回應，「他們兩個都是成年人了，也出社會這麼久了，不是小孩子。不要再把自己當小孩，當成巨嬰，什麼事情都丟給長輩處理」，強調這次她和爸爸不會再管薔妹留下的爛攤子。