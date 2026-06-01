我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒聯盟今（1）日正式公告，樂天桃猿下半季2場週日例行賽的開賽時間做出調整，分別是7月26日對富邦悍將、以及8月30日對統一獅，2場開賽時間都從原本的17點05分提前到16點05分。下半季則將正式從7月3日開打。中職上半季進到最後一個月尾聲，表訂至6月21日打完全部賽程，但因雨延賽緣故，最後一周將展開補賽週，中間經過數日休息後，將於7月3日正式展開下半季，當天就為三地開打。明星賽方面，則在下半季開打後的7月18日至7月19日在臺北大巨蛋盛大登場，今年分隊延續上季的「Team Taiwan」與「Team Star」進行對抗，「Team Taiwan」國家隊將以年底的亞冠賽為基礎，因此也被認為是年輕世代VS資深球員的對決。中職官方稍早宣布，調整下半季樂天桃猿2場週日例行賽的開賽時間，場地都在台北大巨蛋，開賽時間都提前到16：05，場次如下：1. 7月26日（週日）編號第225場，樂天桃猿在大巨蛋主場對富邦悍將，開賽時間從原定17：05調整為16：05。2. 8月30日（週日）編號第300場，樂天桃猿在大巨蛋主場對統一獅，開賽時間從原定17：05調整為16：05。