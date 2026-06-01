淡水老字號「文化阿給」因家族分家問題，今年初暫停營業近4個月後，於5月31日搬遷至淡水老街，以「老街文化阿給」之名重新開幕。由於開幕首日吸引大批遊客與老饕朝聖，人潮遠超店家預期，導致出餐設備負荷過重、店內動線與營運流程面臨考驗。業者今（1）日緊急宣布暫停營業數日，將進行設備升級及動線調整，待改善完成後再重新營運，確切復業日期將另行公告。
淡水老店復活首日擠爆！文化阿給重新開幕一天就宣布暫停營業
「文化阿給」向來是淡水最具代表性的美食之一，今年2月因經營權問題宣布歇業，讓不少老顧客感到不捨。日前業者終於宣布回歸，將店面搬遷至淡水老街中正路138號，並於5月31日正式開幕，希望繼續用熟悉的古早味服務遊客與在地民眾。
然而重新營業首日，店內湧入大量顧客，不少人專程前往排隊支持。業者表示，來客數遠遠超過原本規劃，導致部分出餐設備長時間高負荷運作，尖峰時段的點餐流程及店內動線也暴露出不少需要改善的地方。
因此店家今天透過社群平台發出公告指出，為了提供更舒適的用餐空間、更順暢的點餐體驗，同時確保每一份阿給都能維持一貫的品質與傳統風味，決定自6月1日起暫停營業數日，進行硬體設備升級及整體動線重新規劃。
人潮超乎預期！業者致歉：會盡快調整後再與大家見面
店家在公告中向等待已久的顧客表達歉意，坦言開幕首日的狀況確實超出預期，對於造成民眾不便感到抱歉。不過為了未來能提供更完善且穩定的服務品質，仍決定先進行改善工程。
業者強調，將以最快速度完成相關調整，希望未來能以更完善的設備、更穩定的出餐效率及更好的服務品質迎接消費者，至於確切恢復營業日期，後續將另行公告。
周杰倫愛店年初曾熄燈！重新開幕再掀朝聖潮
事實上，「文化阿給」不只是淡水知名小吃，更因藝人周杰倫學生時期經常光顧而聲名大噪。店家過去還特別推出由阿給、魚丸湯與包子組成的「周杰倫套餐」，吸引許多粉絲專程前往朝聖，也讓店家成為淡水觀光熱門景點之一。
創立超過50年的文化阿給深受在地居民與觀光客喜愛，今年初突然傳出歇業消息後，引發不少老饕關心，如今重新開幕再度掀起話題，也讓大量顧客在首日湧入支持，意外成為店家暫停營業調整的主因。
家族分家後各自經營 未來共用文化阿給招牌
文化阿給第三代過去接受《NOWNEWS》專訪時曾透露，店家原本由第二代三名兄弟姊妹共同經營，自己則是大哥的二女兒。過去店內分工明確，由張大哥負責醬料及送貨載貨，二姊負責燙冬粉及備料，張弟弟則負責假日蒸煮阿給、熬煮辣醬及部分店務清潔工作。
不過近年因兩家人在經營理念上出現分歧，最終決定分家經營，未來仍將共同使用「文化阿給」名稱。第三代當時表示：「之後應該各自有各自的營運方式，希望未來不互相干擾，做好該做的、和平的做生意」。
目前率先重新開幕的是由二姊與弟弟主理的「文化阿給」，首日便吸引大量遊客及老顧客上門支持。至於另一方的大哥新店何時開幕，以及文化阿給後續發展，也持續受到外界關注。
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「文化阿給」向來是淡水最具代表性的美食之一，今年2月因經營權問題宣布歇業，讓不少老顧客感到不捨。日前業者終於宣布回歸，將店面搬遷至淡水老街中正路138號，並於5月31日正式開幕，希望繼續用熟悉的古早味服務遊客與在地民眾。
然而重新營業首日，店內湧入大量顧客，不少人專程前往排隊支持。業者表示，來客數遠遠超過原本規劃，導致部分出餐設備長時間高負荷運作，尖峰時段的點餐流程及店內動線也暴露出不少需要改善的地方。
人潮超乎預期！業者致歉：會盡快調整後再與大家見面
店家在公告中向等待已久的顧客表達歉意，坦言開幕首日的狀況確實超出預期，對於造成民眾不便感到抱歉。不過為了未來能提供更完善且穩定的服務品質，仍決定先進行改善工程。
業者強調，將以最快速度完成相關調整，希望未來能以更完善的設備、更穩定的出餐效率及更好的服務品質迎接消費者，至於確切恢復營業日期，後續將另行公告。
周杰倫愛店年初曾熄燈！重新開幕再掀朝聖潮
事實上，「文化阿給」不只是淡水知名小吃，更因藝人周杰倫學生時期經常光顧而聲名大噪。店家過去還特別推出由阿給、魚丸湯與包子組成的「周杰倫套餐」，吸引許多粉絲專程前往朝聖，也讓店家成為淡水觀光熱門景點之一。
創立超過50年的文化阿給深受在地居民與觀光客喜愛，今年初突然傳出歇業消息後，引發不少老饕關心，如今重新開幕再度掀起話題，也讓大量顧客在首日湧入支持，意外成為店家暫停營業調整的主因。
文化阿給第三代過去接受《NOWNEWS》專訪時曾透露，店家原本由第二代三名兄弟姊妹共同經營，自己則是大哥的二女兒。過去店內分工明確，由張大哥負責醬料及送貨載貨，二姊負責燙冬粉及備料，張弟弟則負責假日蒸煮阿給、熬煮辣醬及部分店務清潔工作。
不過近年因兩家人在經營理念上出現分歧，最終決定分家經營，未來仍將共同使用「文化阿給」名稱。第三代當時表示：「之後應該各自有各自的營運方式，希望未來不互相干擾，做好該做的、和平的做生意」。
目前率先重新開幕的是由二姊與弟弟主理的「文化阿給」，首日便吸引大量遊客及老顧客上門支持。至於另一方的大哥新店何時開幕，以及文化阿給後續發展，也持續受到外界關注。