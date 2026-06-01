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▲何猷君（後左）與奚夢瑤（後右）兩人在法國諾曼第多維勒莊園舉行婚禮，由一雙兒女擔任花童，大兒子（前右）身高已經高過身高178公分媽媽的腰線。

▲何猷君（右）與太太奚夢瑤（左）總算在法國諾曼第多維勒莊園補辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

已故澳門賭王何鴻燊的四房兒子何猷君，與身高178公分超模奚夢瑤結婚7年，終於在法國當地時間（1）日於諾曼第多維勒莊園正式舉行世紀婚禮。砸下億元的夢幻典禮以「承諾如約而至」為主題，兌現了何猷君對妻子的承諾，奚夢瑤配戴重量100克拉、價值約為2億元的頂級鑽石奢華亮相，並由一雙兒女擔任最萌花童，兒女也都遺傳了媽媽的長腿基因，幸福畫面引發討論。這場婚禮之所以等了七年，主要是2019年兩人領證後，先是迎來一雙兒女的誕生，接著2020年賭王離世，何猷君依家族規矩低調守孝3年，婚禮因而暫緩。奚夢瑤也一度因社恐，希望簡化結婚儀式，但何猷君卻堅持必須隆重，特地選定在法國舉辦，因為這裡正是奚夢瑤當年走向國際超模事業的初心起點。在歡迎晚宴上，奚夢瑤身穿冰藍色亮片禮服，首飾包括30.73克拉雪花造型耳環、66.26克拉全鑽編織手鍊、7.10克拉橢圓形主鑽戒指，三件套加總為103.09克拉鑽石，估值約4900萬至5000萬元人民幣（約台幣2億元），整個人美出新高度。外傳奚夢瑤的婆婆、賭王第四房四太也已贈送給她價值高達1.68億港幣（約合新台幣7億元）的香港中環豪宅，認可其家族地位。這場豪門大婚的私密性極高，觀禮嘉賓星光雲集，何猷君找來男神好友王嘉爾擔任伴郎，王嘉爾一身帥氣西裝在現場協助協調流程，而奧運金牌谷愛凌也身穿 McQueen小黑裙驚喜現身晚宴。現場伴手禮特地復刻了2019年何猷君求婚時的「瑪利歐與公主」實體收藏模型（手辦），邀請函上的署名都是打破傳統、刻意寫成「奚夢瑤與何猷君獻上」，將妻子的名字放在最前面，顯見何猷君是寵妻魔人，一切以太太為優先。6歲長子何廣燊與4歲女兒Romee也擔任花童與父母互動，罕見亮相，也被誇獎遺傳到媽媽的長腿基因。回顧兩人感情，從2017年在綜藝節目認識、2019年求婚時奚夢瑤遭到網友酸言酸語，指她是靠肚皮換豪門。9年來，奚夢瑤在產後風光復出時尚圈，也到港大讀EMBA進修。身為麻省理工金融碩士的何猷君，創業步伐也未曾停歇，帶領星競威武集團於納斯達克上市，也成為NBA 塞爾提克隊的共同所有人。何猷君曾多次公開提及「小家庭永遠高於大家庭」，處處維護妻子並支持她的事業。據了解，兩人也預計於今年9月到中國澳門舉辦答謝宴。